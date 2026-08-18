Pijany kierowca w gminie Mielec. 55-latek miał 4 promile alkoholu

Interwencja policji na terenie gminy Mielec

W dniu 17 sierpnia 2026 roku dyżurny komendy w Mielcu otrzymał zgłoszenie, że nietrzeźwy mężczyzna może prowadzić samochód osobowy. W rejon wskazany przez zgłaszającego natychmiast wysłano patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze zauważyli opisany pojazd oraz kierującego, który w momencie przyjazdu służb znajdował się już poza autem. Mundurowi niezwłocznie podjęli interwencję wobec 55-letniego mieszkańca gminy Mielec.

Badanie trzeźwości i zatrzymanie 55-latka

Podczas prowadzonych czynności policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że ma on w swoim organizmie 4 promile alkoholu. W wyniku kontroli 55-latek został zatrzymany, a samochód, którym kierował, odholowano na policyjny parking. Funkcjonariusze zdecydowali również o zatrzymaniu mężczyźnie prawa jazdy.

Konsekwencje prawne i apel o reagowanie

O dalszych konsekwencjach, jakie poniesie mieszkaniec gminy Mielec, zdecyduje teraz sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci podkreślają, że dzięki zdecydowanej reakcji i czujności świadków wyeliminowano z ruchu osobę, która stwarzała realne zagrożenie dla innych. Służby apelują, aby w przypadku zauważenia nietrzeźwego kierowcy reagować i dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl