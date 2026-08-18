Julia Szeremeta ładuje akumulatory nad jeziorem. Wicemistrzyni olimpijska pokazała zdjęcia z w bikini

Spis treści Zdjęcia z urlopu: Julia Szeremeta w bikini

Julia Szeremeta imponuje formą niezależnie od tego, czy przebywa w ringu, czy na urlopie.

Zawodniczka wrzuciła do sieci gorące ujęcia, pozując w stroju kąpielowym na tafli jeziora.

Kibice mogą zobaczyć, w jaki sposób pięściarka znajduje równowagę między sportowym reżimem a chwilą wytchnienia.

Julia Szeremeta zaskarbiła sobie ogromną sympatię publiczności po fenomenalnych walkach podczas paryskich igrzysk, gdzie zachwycała zarówno ogromnym sercem do walki, jak i świetnym stylem. Jej zwycięską passę przerwała dopiero w finałowym starciu na obiektach Rolanda Garrosa wywołująca liczne kontrowersje przeciwniczka z Tajwanu, jednak zdobycie srebra i tak stanowiło gigantyczny sukces. Zaledwie rok później nasza kadrowiczka potwierdziła swoją klasę, przywożąc srebrny krążek ze zmagań o Puchar Świata w Brazylii. Biorąc pod uwagę fakt, że zawodniczka 24 sierpnia będzie celebrować zaledwie 23. urodziny, kibice mogą ze spokojem wypatrywać jej kolejnych spektakularnych sukcesów na międzynarodowych arenach.

Teraz bokserka ładuje akumulatory na łonie natury, aktywnie spędzając czas na desce surfingowej. Swoimi beztroskimi chwilami z wakacyjnego wyjazdu postanowiła podzielić się z internautami.

"Łapię trochę słońca i chwili dla siebie " - napisała.

Zdjęcia z urlopu: Julia Szeremeta w bikini