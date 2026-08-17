Sopot Top of the Top Festival 2026 – kiedy się zaczyna? Bilety, ceny, transmisja TVN i program

Tegoroczny Sopot Festival odbędzie się od 24 do 27 sierpnia 2026 roku w Operze Leśnej. Wszystkie cztery festiwalowe wieczory mają rozpoczynać się o godz. 19.30. W programie Top of the Top Sopot znalazły się zarówno koncerty największych polskich gwiazd, jak i konkurs o Bursztynowego Słowika. Całość będzie transmitowana na antenie TVN.

Kiedy zaczyna się festiwal w Sopocie 2026?

Osoby szukające odpowiedzi na pytanie "kiedy festiwal w Sopocie?" powinny zapamiętać datę 24 sierpnia. Właśnie w poniedziałek rozpocznie się Top of the Top Festival 2026. Impreza potrwa do czwartku 27 sierpnia, a więc obejmie cztery kolejne wieczory.

Pierwszego dnia zaplanowano dwa duże koncerty. W "Top of the Pop" wystąpią m.in. Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Margaret, Zalia, Oskar Cyms i Piotr Kupicha. Drugą częścią wieczoru będzie "Stanisław Soyka. Absolutnie" – muzyczne spotkanie poświęcone twórczości Stanisława Soyki z udziałem m.in. Kayah, Justyny Steczkowskiej, Ralpha Kaminskiego, Czesława Mozila, Renaty Przemyk, Natalii Szroeder i Zbigniewa Zamachowskiego.

Top of the Top Sopot 2026 – co wydarzy się podczas kolejnych dni?

Wtorek, 25 sierpnia, przyniesie "Otwartą Scenę" oraz jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów całego festiwalu – konkurs o Bursztynowego Słowika. O nagrodę powalczą m.in. Ania Karwan, Oceana, Jeremi Sikorski, Jovi, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz, Natalia Muianga oraz EMO i Sarsa.

W środę, 26 sierpnia, Opera Leśna zamieni się w scenę koncertu "Opera Leśna w czterech aktach". W programie są m.in. Artur Rojek, Nosowska, Igor Herbut, Kortez, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Michał Bajor, Natalia Szroeder, Kuba Badach oraz Ania Dąbrowska.

Finał Top of the Top Sopot Festival odbędzie się 27 sierpnia. Tego wieczoru zaplanowano "Top of the Rock" oraz koncert duetów. Wśród zapowiedzianych wykonawców są m.in. Lady Pank, Perfect z Łukaszem Drapałą, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka i Maryla Rodowicz.

Ceny biletów na festiwal w Sopocie. Ile kosztuje bilet na Sopot Festival?

Ceny biletów na festiwal w Sopocie różnią się w zależności od dnia oraz dostępnych jeszcze miejsc. Według aktualnej oferty eBilet, sprawdzonej 17 sierpnia, bilety na pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival, 24 sierpnia, są dostępne od 256,90 zł. Na kolejne trzy wieczory – 25, 26 i 27 sierpnia – najtańsze dostępne bilety kosztują obecnie od 198,90 zł. Podane ceny zawierają obowiązkowe opłaty.

Trzeba jednak pamiętać, że cena biletu na festiwal w Sopocie może zmieniać się wraz z wyprzedawaniem kolejnych sektorów. Jeśli ktoś planuje kupić bilety na Top of the Top Sopot, najlepiej przed dokonaniem zakupu sprawdzić aktualną dostępność konkretnych miejsc.

Gdzie kupić bilety na Top of the Top Sopot?

Sprzedaż biletów na Sopot Festival 2026 trwa. Organizator kieruje zainteresowanych do oficjalnej sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem serwisów biletowych, a informacje dotyczące wejściówek są dostępne również na oficjalnej stronie Top of the Top Sopot Festival. Warto zwrócić uwagę nie tylko na samą cenę biletu na festiwal w Sopocie, ale także na wybrany sektor i dzień koncertowy. Każdy z czterech wieczorów ma bowiem zupełnie inny charakter i zestaw wykonawców.

Festiwal w Sopocie TVN – gdzie oglądać koncerty?

Osoby, które nie wybierają się do Opery Leśnej, również będą mogły śledzić wydarzenia na żywo. Top of the Top Sopot Festival 2026 będzie transmitowany na antenie TVN. Organizatorzy i stacja potwierdzają transmisję wszystkich festiwalowych wieczorów. TVN Sopot Festival rozpocznie się więc w poniedziałek 24 sierpnia i potrwa do czwartku 27 sierpnia. Początek koncertów każdego dnia zaplanowano na godz. 19.30.

Top of the Top Festival ponownie połączy kilka muzycznych pokoleń. Będą wielkie przeboje, młodsi artyści, rockowe klasyki, Bursztynowy Słowik i specjalne wspomnienie Stanisława Soyki. A dla tych, którzy zastanawiają się jeszcze, kiedy zaczyna się festiwal w Sopocie, odpowiedź jest już prosta – pierwsze koncerty ruszają 24 sierpnia o godz. 19.30.

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