Męskie Granie 2026 w Warszawie! Gdzie oglądać transmisję koncertów z Wielkiego Finału w Stolicy? [TVP, TELEWIZJA, YOUTUBE]

Za nami już połowa sierpnia, a to oznacza jedno - nadchodzi koniec wakacji! Dzień staje się coraz krótszy, rok szkolny za pasem, a zwiastuje nam to także sytuacja na rodzimej scenie letnich koncertów i festiwali.

Te największe tego typu wydarzenia, jak Orange Warsaw Festival, Mystic Festival, Open'er Festival, Pol'and'Rock Frstival, OFF Festival czy BitterSweet Festival już za nami. Na wielki finał szykuje się także rodzima kultowa letnia trasa koncertowa.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Jasny

Mowa oczywiście o Męskim Graniu. Pierwsze informacje o tegorocznej edycji ujawnione zostały przez organizatorów już w ubiegłym roku, kiedy to zdradzono, w jakich miastach i kiedy trasa pojawi się w 2026 roku. Kolejno już w kwietniu ujawniony został skład Orkiestry Męskiego Grania, którą tym razem stworzyli Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Trio, po raz pierwszy w historii projektu, wydało dwa single: Nareszcie oraz Tańczę.

Męskie Granie rozpoczęło się pod koniec czerwca, a niemal dokładnie dwa miesiące później zmierza ku końcowi! Przed nami już tylko jeden, ostatni przystanek na trasie. Ta zakończy się w Warszawie na terenie tutejszego Lotniska Bemowo.

Wszystkie Orkiestry Męskiego Grania - czy pamiętasz ich skład? Sprawdź w quizie! Pytanie 1 z 15 Ile osób stworzyło pierwszą Orkiestrę Męskiego Grania? Dwie Trzy Pięć Następne pytanie

Transmisja koncertów sobotnich koncertów Męskie Granie 2026 w Warszawie. Gdzie oglądać?

Tradycyjnie już od lat koncerty zaplanowane na ostatni dzień finałowego weekendu transmitowane są na żywo - i nie inaczej będzie w tym roku!

Transmisje wszystkich występów, które zaplanowane są na sobotę 22 sierpnia w Warszawie tak na Scenie Głównej, jak i na Scenie Ż, będzie można zobaczyć na kanale Męskiego Grania w serwisie YouTube. Live stream prowadzony będzie od godziny 16:00 do około 00:30 pod TYM LINKIEM.

Męskie Granie w Warszawie - transmisja występu Orkiestry Męskiego Grania w telewizji!

Już jakiś czas temu zaś organizatorzy poinformowali, że w tym roku przygotowano także jeszcze jedną niespodzianką. Takową z pewnością jest pierwsza w historii transmisja występu Orkiestry Męskiego Grania w polskiej telewizji. Wiadomo już, że pokaz Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta będzie można oglądać za pośrednictwem TVP2. Jego start zaplanowany jest na godzinę 22:45.

Koncert Orkiestry będzie można zobaczyć także za pośrednictwem TVP VOD. Tam też pokazane zostaną pozostałe koncerty, które tego dnia odbędą się na Scenie Głównej. Na tej w sobotę 22 sierpnia zagrają Cinnamon Gum, Kasia Sienkiewicz, Nosowska, Abradab/Kaliber 44 oraz Ralph Kaminski.

Sprawdź w poniższej galerii, kto wystąpi podczas Wielkiego Finału tegorocznej odsłony Męskiego Grania: