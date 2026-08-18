Turniej ATP w Cincinnati. Zieliński żegna się z rozgrywkami

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-18 19:15

Jan Zieliński nie podbije kortów w USA. W pierwszej rundzie debla turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati polski tenisista, grając w parze z Brytyjczykiem Luke'iem Johnsonem, musiał uznać wyższość rywali, kończąc tym samym polski udział w zawodach.

Ręka tenisisty podnoszącego rakietę z kortu obok piłki. O porażce Jana Zielińskiego w Cincinnati przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka osoby sięgającej po rakietę tenisową i leżącą obok piłkę na niebieskim korcie.

Zieliński i Johnson przegrywają w pierwszej rundzie

Turniej ATP Masters 1000 w Cincinnati nie przyniósł szczęścia polskiemu debliście. We wtorek Jan Zieliński, występując u boku Brytyjczyka Luke'a Johnsona, odpadł z rywalizacji już po pierwszym meczu. W pierwszej rundzie gry podwójnej polsko-brytyjski duet spotkał się z parą Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselin.

Początek meczu był obiecujący, pierwszego seta wygrali 6:3. W drugiej partii to rywale okazali się lepsi (4:6). W decydującym super tie-breaku Nys i Roger-Vasselin zdominowali grę, zwyciężając 10-3 i awansując do kolejnej rundy.

Koniec polskich występów w Cincinnati

Odpadnięcie Jana Zielińskiego oznacza definitywny koniec udziału reprezentantów Polski w tegorocznym męskim turnieju. Zawodnik był ostatnim z naszych rodaków, który jeszcze rywalizował na amerykańskich kortach w tych zawodach.

Przed Zielińskim z turniejem pożegnali się polscy singliści. Hubert Hurkacz zakończył zmagania na 2. rundzie, natomiast Kamil Majchrzak odpadł z turnieju już na etapie 1. rundy.

Rolki