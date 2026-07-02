Polskie gwiazdy zjechały się na Open'era 2026. Maffashion, Jessica Mercedes, Lewandowscy i inni [ZDJĘCIA]

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-02 15:08

Open'er Festival to wydarzenie, które ściąga największe gwiazdy polskiego show-biznesu. W pierwszym tygodniu lipca w Gdyni zjawił się tłum znanych twarzy. Na koncertach już bawią się m.in. Maffashion, Jessica Mercedes, Anna i Robert Lewandowscy, Marina i Wojciech Szczęśni, Bagi i Magda Tarnowska, Dawid Kwiatkowski, Joanna Liszowska i inni. A to dopiero pierwszy dzień!

Influencerki na Open'er Festivalu 2026 

Open'er Festival to ważne święto przede wszystkim dla influencerek. Dla nich to idealna okazja, aby pokazać nowe stylizacje i zrobić sobie nowe zdjęcia. Przez cztery dni w roku mogą poczuć się jak Amerykanki na Coachelli. Już pierwszego dnia na Open'erze 2026 bawiła się Maffashion! Julia Kuczyńska pojechała do Gdyni z grupką znajomych i czuła się niezwykle pewnie w outficie, który podkreślał jej krótkie włosy. Na bardziej cukierkowy strój postawiła Jessica Mercedes. Influencerka postawiła na różową mini sukienkę, co nie było przypadkowe, ponieważ nawiązała współpracę z marką Barbie. 

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Maffashion pokazała zdjęcia sprzed lat. Nie do wiary, jaki kiedyś wyglądała!

Open'er miejscem zakochanych par

W środę na Open'er Festivalu można było zobaczyć kilka zakochanych par. W Gdyni bawili się dwaj popularni piłkarze ze swoimi żonami. Anna Lewandowska chwaliła się swoją nienaganną figurą i stylizacją u boku męża Roberta Lewandowskiego. Na koncertach można było też zobaczyć Wojciecha Szczęsnego z Mariną Łuczenko-Szczęsną. Towarzyszyli im przyjaciele, m.in. Patryk Pniewski i Saszan. W Trójmieście z okazji festiwalu są też Bagi i Magdalena Tarnowska.

Kto jeszcze pojechał na Open'er Festival 2026?

Gwiazd na Open'erze jest więcej. W tłumie można było znaleźć m.in. Joannę Liszowską i Dawida Kwiatkowskiego. W Gdyni jest także dziennikarka Gabi Drzewiecka, która przeprowadza rozmowy z artystami dla Telewizji Polskiej. Jak twarze polskiego show-biznesu bawiły się na koncertach? Zdjęcia z pierwszego dnia Open'er Festivalu 2026 znajdziecie w galerii.

Maffashion na Open'erze. Obok miniatury Jessiki Mercedes i Anny Lewandowskiej. O gwiazdach festiwalu przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 33
Open'er Festival
Saszan
jessica mercedes
gabi drzewiecka
marina łuczenko
Anna Lewandowska
Wojciech Szczęsny
Joanna Liszowska
Dawid Kwiatkowski
Robert Lewandowski
Maffashion