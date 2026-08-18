Kontrola drogowa w Opolu. 52-latek chciał przekupić policjantów łapówką

Pijany kierowca opla oferował 200 zł łapówki

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali do kontroli kierującego oplem 14 sierpnia 2026 roku około godziny 20:00. Powodem interwencji było przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 20 km/h przez siedzącego za kierownicą mężczyznę. W trakcie czynności mundurowi sprawdzili trzeźwość 52-letniego obywatela Gruzji, a badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Kierujący kilkukrotnie oferował policjantom korzyść majątkową w wysokości 200 zł, chcąc uniknąć konsekwencji prawnych, jednak został zatrzymany.

Zatrzymanie pasażera przebywającego w Polsce nielegalnie

W samochodzie podróżowały łącznie cztery osoby i wszyscy byli obywatelami Gruzji. Policjanci sprawdzili tożsamość pasażerów oraz zweryfikowali, czy ich pobyt w kraju jest zgodny z przepisami. Wtedy okazało się, że 41-letni pasażer przebywa w Polsce nielegalnie, ponieważ upłynął termin ważności jego pozwolenia na pobyt. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy pionu kryminalnego, którzy zatrzymali mężczyznę, a następnie obaj obywatele Gruzji zostali przewiezieni do policyjnej jednostki.

Przekazanie mężczyzn funkcjonariuszom Straży Granicznej

Zatrzymany 41-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w celu realizacji procedury opuszczenia przez niego terytorium Polski. W poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku mundurowi przekazali tej samej służbie również 52-letniego kierowcę opla. Wobec mężczyzny, który kierował pod wpływem alkoholu i próbował wręczyć łapówkę, wystosowano dodatkowo wniosek o deportację. Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg przed sądem oraz w organach administracyjnych.

Źródło: Policja.pl