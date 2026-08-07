Sziget nie zasypia. Po zmroku festiwal zamienia się w gigantyczny klub

Delta District stworzy elektroniczny trójkąt

Centrum nocnego życia Sziget będzie Delta District. Organizatorzy przedstawiają tę część imprezy jako elektroniczny trójkąt złożony z trzech różnych scen. Każda ma oferować inną atmosferę, oprawę i rodzaj muzycznego doświadczenia. W programie znalazły się zarówno nazwiska wypełniające największe hale, jak i didżeje związani z klubowym undergroundem. Festiwal zapowiada intensywne światła, rozbudowane systemy nagłośnienia i przestrzenie działające do późnej nocy. To ważna część tożsamości Sziget. Uczestnik nie musi kończyć dnia po występie headlinera. Może przejść do innej dzielnicy wyspy i rozpocząć kolejną część imprezy, która potrwa aż do rana.

Peggy Gou przyciągnie największy tłum?

Jednym z najgłośniejszych nazwisk nocnego programu jest Peggy Gou. Koreańska didżejka i producentka łączy klubową wiarygodność z rozpoznawalnością charakterystyczną dla największych gwiazd popkultury. Jej sety są melodyjne, taneczne i przystępne także dla osób, które na co dzień nie śledzą sceny elektronicznej. To sprawia, że może przyciągnąć zarówno doświadczonych klubowiczów, jak i uczestników, którzy po koncercie na głównej scenie będą po prostu szukać dalszej zabawy.

Peggy Gou została oficjalnie potwierdzona w programie Delta District oraz BOLT Night Stage. W tej samej przestrzeni wystąpią także między innymi Sara Landry, Dom Dolla, Argy, Boys Noize, Dimension i Indira Paganotto.

Jej koncert może stać się jednym z najbardziej efektownych wizualnie momentów nocnej części Sziget. To właśnie takie sety generują tłum nagrań, zdjęć i relacji publikowanych jeszcze przed wschodem słońca.

Sara Landry pokaże mroczniejsze oblicze techno

Zupełnie inną energię wniesie Sara Landry. Jej twórczość kojarzona jest z szybkim, ciężkim i bezkompromisowym techno. W tym przypadku nie chodzi o delikatne wprowadzenie do klubowej muzyki, lecz o intensywne doświadczenie nastawione na rytm i fizyczną energię tłumu. Jej występ będzie propozycją dla tych, którzy po wielu godzinach koncertów nadal będą mieli siłę na najbardziej wymagającą część nocy.

Zestawienie Peggy Gou i Sary Landry dobrze pokazuje rozpiętość elektronicznego programu Sziget. Jedna reprezentuje bardziej melodyjne, przebojowe brzmienie, druga – potężny rave’owy nacisk.

Richie Hawtin wejdzie do Koloseum

Jedną z najbardziej charakterystycznych przestrzeni Delta District będzie Yettel Colosseum. Zadaszona arena ma ponad 1000 metrów kwadratowych i może pomieścić ponad 3000 osób. Organizatorzy zapowiadają tam występy światowej klasy artystów związanych z techno i house’em. W line-upie tej sceny znalazł się Richie Hawtin, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych twórców elektronicznych. Obok niego wystąpią między innymi Dixon, Joris Voorn, ANNA, HAAi, Pan-Pot, Vintage Culture, Anetha i Patrick Mason.

Sama przestrzeń ma wzmacniać wrażenie uczestnictwa w osobnym wydarzeniu. Koloseum jest zamknięte, otoczone konstrukcją i znacznie bardziej klubowe niż klasyczna otwarta scena festiwalowa. Dla wielu uczestników będzie to miejsce, do którego trafiają przypadkiem, a wychodzą dopiero kilka godzin później.

Dom Dolla, Dimension i Sub Focus podkręcą tempo

Program Delta District nie ogranicza się do techno. Dom Dolla przywiezie bardziej przebojowy house, Dimension i Sub Focus będą reprezentować drum and bass, a Boys Noize połączy elektroniczną agresję z punkową energią. W programie znajdują się również Argy, Trym, Indira Paganotto, WhoMadeWho, Funk Tribu, Joris Voorn, Dixon, HAAi, Tiga, Mëstiza i Vintage Culture. Pełna lista wykonawców obejmuje dziesiątki nazwisk rozłożonych pomiędzy trzy sceny. Taka różnorodność pozwala zmieniać klimat w ciągu jednej nocy. Uczestnik może zacząć od melodyjnego house’u, przejść do szybkiego drum and bassu, a zakończyć noc w przestrzeni zdominowanej przez surowe techno.

Tutaj dzień nie kończy się po koncercie headlinera

Sziget Festival 2026 odbędzie się w dniach 11–15 sierpnia, ale organizatorzy zaznaczają, że sobotnia zabawa przeciągnie się do niedzielnego poranka. To zdanie dobrze oddaje sposób działania całej imprezy. Na Sziget nie obowiązuje prosty schemat: koncert, powrót do namiotu i sen. Wyspa ma wiele centrów, które uruchamiają się o różnych porach. W ciągu dnia najważniejsze mogą być wielkie nazwiska Main Stage, teatr, cyrk i instalacje. Po zmroku ciężar wydarzeń przeniesie się do elektronicznych dzielnic, gdzie publiczność będzie tańczyć pod światłami aż do rana. Dla części uczestników to właśnie tam wydarzą się najlepsze momenty festiwalu. Nie przy blasku słońca i nie podczas radiowego przeboju, lecz w środku nocy, kiedy tysiące osób na kilka godzin zapomni o czasie.

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