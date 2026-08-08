Przyszłość Lionela Messiego w kadrze. Kiedy gwiazdor zakończy karierę?

Przyszłość Lionela Messiego w reprezentacji

Prezes Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej udzielił telewizyjnego wywiadu na temat przyszłości kapitana drużyny narodowej. Claudio Tapia zaznaczył, że nikt nie powinien wywierać presji na zawodnika w kwestii ostatecznego zakończenia gry. Szef argentyńskiej federacji uważa, że po znakomitym turnieju piłkarz ma odpowiedni czas na przemyślenia. Lider zespołu nie zadeklarował jeszcze, jak długo będzie reprezentował barwy amerykańskiego klubu Inter Miami.

Lionel Messi obchodził swoje 39. urodziny podczas tegorocznych mistrzostw świata. W finałowym meczu imprezy reprezentacja Argentyny przegrała z Hiszpanią 0:1. Do tej pory słynny napastnik rozegrał w drużynie narodowej 207 spotkań i zdobył 125 bramek. Mimo zaawansowanego wieku sportowiec nie dał żadnego jednoznacznego sygnału o rezygnacji z międzynarodowych występów.

- To decyzja, która należy wyłącznie do niego. Trzeba mu pozwolić się zrelaksować. W 2022 roku nie wiedzieliśmy, czy zagra w mundialu 2026. Powiedział, że to kwestia typu „z meczu na mecz” i myślę, że w tym roku widzieliśmy świetną wersję Leo, jeśli nie najlepszą, w mistrzostwach świata - tłumaczył.

- Trzeba mu pozwolić cieszyć się grą, a decyzje będzie podejmował, kiedy uzna to za stosowne - dodał.

- W 2022 roku nikt nie dawał gwarancji, że Leo dotrwa do mundialu 2026. A rozegrał w MŚ jedne ze swoich najlepszych meczów, zdobywając osiem goli i zaliczając cztery asysty. To był wspaniały turniej w jego wykonaniu. Bardzo nam się podobało i możemy być tylko z niego dumni. Bez wątpienia był nie tylko kapitanem, ale i sztandarową postacią naszej kadry. Bił rekord za rekordem. Jeśli przeanalizuje się jego występy, to w mojej ocenie był najlepszym zawodnikiem mundialu - zaznaczył szef argentyńskiego związku.

Kiedy odbędą się kolejne mistrzostwa świata?

Następne mistrzostwa świata w piłce nożnej zaplanowano na 2030 rok. Głównymi organizatorami tego wielkiego turnieju będą Hiszpania, Portugalia oraz Maroko. Z okazji stulecia rozgrywek pierwsze trzy mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Jeśli Lionel Messi zdecyduje się na udział w tej imprezie, będzie miał wówczas 43 lata.

Wiek zawodników na mistrzostwach świata jest stałym przedmiotem wielu statystycznych analiz. Według oficjalnych danych FIFA najstarszym graczem z pola w historii turnieju był Kameruńczyk Roger Milla. Afrykański napastnik pojawił się na boisku, mając dokładnie 42 lata i 39 dni. W tegorocznych zmaganiach wystąpił również Portugalczyk Cristiano Ronaldo w wieku 41 lat i 149 dni.