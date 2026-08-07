Tłumy fanów, kreatywne atrakcje i wyjątkowe promocje. Dziewiąty LEGO® Store w Polsce oficjalnie otwarty we Wrocławiu

30 lipca Grupa LEGO otworzyła swój drugi LEGO Store we Wrocławiu. Nowa lokalizacja o powierzchni 338 m² została zaprojektowana jako miejsce, w którym zakupy łączą się z kreatywną zabawą. To przestrzeń, w której można nie tylko odkrywać najnowsze zestawy LEGO, ale również budować, eksperymentować i czerpać inspirację do własnych konstrukcji.

Nowy LEGO Store przyciągnął tłumy fanów

Otwarcie nowego sklepu w centrum handlowym Magnolia Park spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia. Od pierwszych godzin nie brakowało osób, które chciały jako jedne z pierwszych odwiedzić nową przestrzeń Grupy LEGO i skorzystać z przygotowanych na tę okazję atrakcji.

Na gości czekały interaktywne stoły do budowania, wieża do tworzenia własnych minifigurek oraz strefa LEGO Pick a Brick, pozwalająca wybierać pojedyncze elementy i tworzyć własne kompozycje. To właśnie te miejsca przez cały dzień cieszyły się największą popularnością wśród odwiedzających.

Autor: LEGO/ Materiały prasowe

W sklepie nie zabrakło wrocławskich akcentów

Nowy LEGO Store nawiązuje również do charakteru miasta. Jednym z najbardziej wyjątkowych elementów sklepu jest efektowna mozaika z klocków LEGO przedstawiająca centrum Wrocławia i Odrę. Uważni obserwatorzy bez trudu odnajdą na niej charakterystycznego latarnika zapalającego uliczną latarnię oraz jednego z wrocławskich krasnali, który z pewnością stanie się ulubieńcem najmłodszych gości.

Dzięki tym symbolicznym detalom sklep stał się miejscem, które nawiązuje do lokalnej tożsamości i zachęca do odkrywania kolejnych szczegółów.

Autor: LEGO / Materiały prasowe

Premierowe zestawy i specjalne oferty dla klientów

Na półkach nowego sklepu znalazły się zarówno najnowsze zestawy LEGO, jak i produkty dostępne wyłącznie w oficjalnych sklepach LEGO. Wśród nich można znaleźć między innymi LEGO® Icons Władca Pierścieni: Minas Tirith™, LEGO NINJAGO® Stare Miasto – 15-lecie czy LEGO® Ideas Ewolucja przedmiotów ścisłych z minifigurką Marii Skłodowskiej-Curie. Ofertę uzupełniają figurki LEGO® BrickHeadz™, breloczki oraz wiele innych produktów.

Z okazji otwarcia Grupa LEGO przygotowała także specjalne promocje i limitowane upominki. Pierwsi odwiedzający otrzymali 2 500 pamiątkowych płytek z napisem „I <3 LEGO Store Magnolia Park”, a na klientów czekały również wyjątkowe zestawy dostępne przy zakupach o określonej wartości.

Dziewiąty sklep w Polsce, a już wkrótce kolejny!

Otwarcie nowego LEGO Store oznacza, że w Polsce działa już dziewięć sklepów Grupy LEGO, z czego dwa znajdują się we Wrocławiu. To jednak nie koniec rozwoju sieci. Grupa LEGO zapowiada, że jeszcze pod koniec lata otworzy swój pierwszy sklep w Szczecinie, który będzie jednocześnie dziesiątym LEGO Store w kraju.

Nowy LEGO Store w Magnolia Park od pierwszego dnia udowodnił, że jest miejscem stworzonym nie tylko do zakupów, ale przede wszystkim do wspólnego odkrywania świata pobudzania kreatywności. Kto kocha kultową markę klocków, ten z pewnością zachwyci się wrocławskim salonem, który w pełni zasługuje na miano Krainy LEGO.

Tekst sponsorowany