Żagle 2026 w Szczecinie. Trzy dni atrakcji, koncertów i morskiego klimatu dla całych rodzin

Miasto ponownie wypełni się żaglowcami

Od 14 do 16 sierpnia nad Odrą będzie można podziwiać jednostki z Polski oraz innych europejskich krajów. Żaglowce od lat są symbolem tego wydarzenia i tworzą niepowtarzalną atmosferę, która każdego roku przyciąga zarówno mieszkańców Szczecina, jak i turystów.

Spacer po bulwarach pozwoli nie tylko z bliska obejrzeć imponujące jednostki, ale także skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych w różnych częściach miasta.

Program pełen wydarzeń dla każdego

Żagle 2026 to propozycja dla osób w każdym wieku. Organizatorzy zaplanowali Jarmark pod Żaglami, Aleję Artystów, strefy edukacyjne, zdrowia i bezpieczeństwa, warsztaty, Food Port oraz lunapark. Najmłodsi z pewnością docenią piana party i liczne animacje, natomiast miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli kibicować uczestnikom Biegu pod Żaglami oraz Regat o Puchar Prezydenta Szczecina.

Jednym z najbardziej spektakularnych punktów programu będzie również pokaz dronów nad Wyspą Grodzką, który po zmroku stworzy niezwykłe widowisko na szczecińskim niebie.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Wieczorami scenę przejmą największe gwiazdy

Po całym dniu atrakcji uczestnicy wydarzenia będą mogli przenieść się pod scenę Eska Music Tour. Piątkowy program połączy różne muzyczne style – od klimatycznego występu Chóru Politechniki Morskiej i zespołu Voo Voo, przez koncert Oskara Cymsa i legendarnej grupy IRA, aż po finałowy występ Dawida Kwiatkowskiego.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Sobota będzie należeć do artystów reprezentujących nowoczesne brzmienia. Na scenie pojawią się Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kinny Zimmer oraz Young Leosia, której koncert zakończy drugi wieczór muzycznych emocji.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Wakacyjny weekend, którego nie wolno przegapić

Połączenie żeglarskiej tradycji z koncertami największych polskich wykonawców sprawia, że Żagle od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Szczecinie. To miejsce, w którym można jednocześnie poczuć klimat portowego miasta, posłuchać muzyki na żywo, aktywnie spędzić czas i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.

Jeśli ktoś planuje sierpniowy wyjazd lub szuka pomysłu na wyjątkowy weekend, Żagle 2026 będą doskonałą okazją, by zobaczyć Szczecin z jego najbardziej widowiskowej strony.

Tekst sponsorowany

Żagle w Szczecinie 2026