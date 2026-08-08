FC Barcelona odwołuje sparing w Maroku. Znamy powód decyzji

Kryzys w Ceucie wpływa na plany Barcelony

Hiszpański klub podjął decyzję o rezygnacji ze spotkania towarzyskiego w Maroku z miejscowym zespołem Ittihad Riadi Tanger. Powodem odwołania zaplanowanego na 15 sierpnia 2026 roku meczu jest kryzys graniczny w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie położonej w Afryce Północnej. Pod koniec lipca 2026 roku na to terytorium nielegalnie przedostało się około 72 tysięcy migrantów z Maroka.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii potwierdziło, że około 70 tysięcy osób wróciło już do Maroka. Niestety, podczas masowych prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 141 migrantów, głównie w wyniku utonięcia w morzu.

„W świetle obecnej niepewności i okoliczności, FC Barcelona uważa, że rozegranie meczu byłoby niewłaściwe” – poinformował klub w oświadczeniu.

Kolejne zmiany w kalendarzu sparingowym

To nie pierwsze spotkanie przedsezonowe, z którego w ostatnim czasie zrezygnowała Duma Katalonii. FC Barcelona odwołała również mecz kontrolny z angielskim Preston North End. Wcześniej, podczas zgrupowania w Wielkiej Brytanii, zespół zmierzył się z Birmingham City. Mimo zawirowań, przygotowania do nowego sezonu trwają.

W sobotę podopieczni Hansiego Flicka zagrają z Nottingham Forest we włoskim Udine, a 19 sierpnia 2026 roku podejmą u siebie egipski klub Al Ahly. FC Barcelona zainauguruje rozgrywki La Liga 23 sierpnia 2026 roku, stając do obrony mistrzowskiego tytułu w meczu przeciwko drużynie Elche.