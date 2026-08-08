Kret znów rozkopuje trawnik? Wystarczy popularny produkt z kuchni, by uciekł w popłochu

Sprawdzony trik na kreta w ogrodzie. Wykorzystaj folię aluminiową

Choć kret objęty jest w Polsce częściową ochroną i nie wolno go krzywdzić, jego obecność potrafi zrujnować estetykę ogrodu. Mięsożerny zwierzak, żywiący się dżdżownicami, nie zjada wprawdzie korzeni roślin, ale drążąc tunele, niszczy trawniki i tworzy nieestetyczne kopce. Przepędzenie szkodnika bywa trudne, gdyż krety to indywidualiści, żyjący nawet do czterech lat. Jeśli w ogrodzie pojawią się kopce, to znak, że zadomowił się tam prawdopodobnie jeden osobnik. Dopuszczalne jest wypłoszenie go z własnej posesji przy użyciu humanitarnych metod.

Wśród polecanych sposobów często wymienia się wkładanie do kopców sierści zwierząt domowych, ich odchodów lub wlewanie intensywnego wywaru z czosnku. Istnieje jednak inna, mało znana metoda, wykorzystująca zwykłą folię aluminiową. Wystarczy uformować z niej małe kuleczki i wsunąć je w podziemne korytarze. Wibracje generowane przez metaliczny materiał w ziemi wywołują u kretów niepokój. Zwierzę uznaje takie środowisko za zagrożenie i po prostu przenosi się na inny teren.

Te rośliny odstraszą kreta. Naturalna bariera ochronna

Skuteczną metodą zapobiegania powrotom szkodnika jest posadzenie odpowiednich roślin. Kret nie toleruje intensywnych zapachów wydzielanych przez czosnek, bazylię czy szachownicę cesarską. Ich olejki eteryczne drażnią zwierzę, zmuszając je do omijania rabat i trawników. Rozsądne rozmieszczenie tych roślin stworzy naturalną zaporę zapachową w ogrodzie.

Warto również rozważyć posadzenie wilczomlecza lub rącznika pospolitego. Należy jednak pamiętać, że są to rośliny trujące. Rącznik zawiera niebezpieczną rycynę, dlatego trzeba go sadzić z dala od dzieci i zwierząt, a wszelkie prace przy nim wykonywać w rękawicach ochronnych. Z kolei aksamitka nie tylko odstrasza krety, ale również likwiduje nicienie glebowe. Najlepsze rezultaty przynosi łączenie różnych gatunków odstraszających roślin, co pozwala na utrzymanie stałego, nieprzyjemnego dla kretów aromatu.