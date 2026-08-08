Jakub Kochanowski ujawnia z kim spotyka się Tomasz Fornal. Te słowa to absolutny hit

Spis treści Jakub Kochanowski żartuje z życia uczuciowego Fornala

Temat życia uczuciowego Tomasza Fornala wrócił ze zdwojoną siłą. Niedawno w sieci krążyły informacje o jego relacji z popularną influencerką Marią Jeleniewską, jednak zawodnik szybko ukrócił te spekulacje. Goszcząc na transmisji u twórców internetowych Mario i Nitro, krótko po triumfie w Lidze Narodów, odpowiedział na bezpośrednie pytanie o swój status związku.

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P*jebało stary?! Nie, nie, ja nie mam żadnej dziewczyny. Ale wiem, do czego pijesz. Podejrzewam...

Przypomnijmy, że wcześniej siatkarz był w związku z Sylwią Gaczorek, fryzjerką i gwiazdą programów telewizyjnych. Ich relacja, która rozpoczęła się latem 2023 roku, zakończyła się na początku 2025 roku. W maju Fornal potwierdził, że jest singlem, zaznaczając, że ceni sobie niezależność i samotność.

Jakub Kochanowski żartuje z życia uczuciowego Fornala

Odpowiedź na pytanie, czy Tomasz Fornal z kimś się spotyka, przyszła z niespodziewanej strony. Jego przyjaciel z boiska, Jakub Kochanowski, który w piątek przeszedł operację kolana, zorganizował serię pytań i odpowiedzi na swoim Instagramie. Kiedy padło pytanie, z kim spotyka się Tomasz Fornal, padła odpowiedź:

Najczęściej to ze mną XD