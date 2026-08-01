Sziget Festival 2026 – kiedy, gdzie i kto wystąpi? Najważniejsze informacje

Kiedy i gdzie odbędzie się Sziget Festival 2026?

Sziget Festival 2026 odbędzie się w dniach 11–15 sierpnia. Impreza rozpocznie się we wtorek, a ostatnie koncerty zaplanowano na sobotę. Festiwalowe życie tradycyjnie przeciągnie się jednak do niedzielnego poranka. Wydarzenie organizowane jest w Budapeszcie na wyspie Óbuda, położonej na Dunaju. Na kilka dni teren ten zmienia się w ogromne festiwalowe miasteczko, znane jako „Wyspa Wolności”. Przyjeżdżają tam uczestnicy reprezentujący ponad 100 narodowości. Tegoroczna edycja będzie nieco krótsza niż niektóre poprzednie odsłony wydarzenia. Organizatorzy zapowiadają pięć intensywnych dni, podczas których uczestnicy będą mogli łączyć koncerty ze zwiedzaniem Budapesztu.

Kto wystąpi na Sziget Festival 2026?

Wśród największych nazwisk Sziget Festival 2026 znaleźli się:

Florence + The Machine,

Twenty One Pilots,

Bring Me The Horizon,

Lewis Capaldi,

Zara Larsson,

SOMBR,

Jorja Smith,

Skepta,

Skrillex.

Na tym lista się nie kończy. Na wyspie wystąpią także między innymi Biffy Clyro, Wolf Alice, Ashnikko, Natasha Bedingfield, Tash Sultana, Chet Faker, Loyle Carner, Peggy Gou, Underworld, Soulwax, Richie Hawtin, Dom Dolla, Sara Landry, Sub Focus, Boys Noize, Nia Archives oraz Charlotte Cardin. Tak szeroki line-up dobrze pokazuje charakter Sziget. Jednego dnia można usłyszeć popowe przeboje, gitarową alternatywę i rap, a kilka godzin później przenieść się do przestrzeni poświęconej muzyce elektronicznej.

Największe gwiazdy zagrają na głównej scenie

Centralnym punktem festiwalu pozostaje Main Stage. To największa scena Sziget, przed którą może bawić się nawet 60 tysięcy osób. W 2026 roku pojawią się na niej między innymi Florence + The Machine, Bring Me The Horizon, Lewis Capaldi, Twenty One Pilots, Zara Larsson, Skepta i Jorja Smith.

Drugą największą koncertową przestrzenią będzie Revolut Stage. Organizatorzy zapowiadają tam połączenie koncertów znanych wykonawców, młodych talentów i nocnych występów elektronicznych. Wśród wymienionych artystów znaleźli się Underworld, Dijon, Natasha Bedingfield, Ashnikko i TOMORA.

Miłośnicy klubowych brzmień będą mogli przenieść się do Delta District. Elektroniczna dzielnica festiwalu ma składać się z kilku scen, na których zagrają zarówno wielkie nazwiska, jak i przedstawiciele bardziej undergroundowej części sceny.

Sziget to nie tylko koncerty

Choć największe emocje wywołuje muzyczny line-up, Sziget od lat podkreśla, że nie jest wyłącznie serią koncertów. Organizatorzy zapowiadają, że do sierpnia program będzie obejmował ponad 600 wydarzeń. Na wyspie pojawią się przedstawienia teatralne, pokazy cyrkowe, taniec, warsztaty, wydarzenia sportowe, instalacje artystyczne i działania organizacji społecznych. W programie znajdą się również projekty dotyczące praw człowieka, równouprawnienia, zdrowia psychicznego, ekologii i odpowiedzialnego imprezowania.

To właśnie ten rozbudowany program odróżnia Sziget od wielu klasycznych festiwali muzycznych. Koncert może być początkiem dnia, a nie jego jedynym punktem.

Ile kosztują bilety na Sziget Festival 2026?

W sprzedaży znajdują się karnety pięciodniowe, trzydniowe oraz bilety jednodniowe. Według cen widocznych na oficjalnej stronie festiwalu pod koniec lipca pełny karnet kosztował 399 euro plus 26 euro opłaty, karnet trzydniowy 279 euro plus 18 euro opłaty, a bilet jednodniowy 109 euro plus 7 euro opłaty. Dostępne są również bilety VIP oraz osobno płatne miejsca na campingach. Ceny mogą zmieniać się wraz ze zbliżaniem się wydarzenia, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny cennik organizatora.

Sziget Festival 2026 zapowiada się więc nie tylko jako spotkanie z największymi gwiazdami, ale również jako pięciodniowa podróż przez muzykę, sztukę i kultury z różnych stron świata. Wszystko wskazuje na to, że w sierpniu Wyspa Wolności ponownie stanie się jednym z najbardziej różnorodnych miejsc na festiwalowej mapie Europy.

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