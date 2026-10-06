Eurowizja Junior 2026 - wszystkie piosenki. Znamy pełną listę utworów, które zawalczą o wygraną

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Eurowizja Junior 2026 na Malcie
24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się na Malcie. Impreza trafiła właśnie tam, mimo że rok temu wygrała Francja. Kraj odmówił organizacji konkursu. Prawa do realizacji wydarzenia trafiły więc do maltańskiej telewizji. Eurowizja Junior odbędzie się w tym kraju po raz trzeci. Malta wygrała już w latach 2013 i 2015. Europejska Unia Nadawców potwierdziła już, które państwa wezmą udział w tegorocznej imprezie i oczywiście nie zabraknie Polski. Kto jeszcze pojawi się na scenie w Ta’ Qali? Udział potwierdziło 16 delegacji. Przedstawiamy pełną listę uczestników oraz tytuły ich piosenek.
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Eurowizja Junior 2026 - lista uczestników
Oto kraje i młodzi artyści, którzy wezmą udział w Eurowizji Junior 2026:
- ALBANIA – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua"
- ARMENIA – Naré – "BOO!"
- CYPR – Harry Georgiou – "Who I Can Be"
- CZARNOGÓRA – Mija Vujović – "Muzika nas spaja"
- FRANCJA – Alec – "Comment Tu Vas?"
- GRUZJA – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops"
- HISZPANIA – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)"
- HOLANDIA – Maria – "Stronger Together"
- IRLANDIA – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre"
- MACEDONIA PÓŁNOCNA – Ana Stojanoska – "Idnata Jas"
- MALTA – Beppe – "Blue Bird"
- POLSKA – Wiktor Sas – "Gravity"
- PORTUGALIA – Salvador Rio – "Alma"
- SAN MARINO – Violamarie – "Ruota Panoramica"
- UKRAINA – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby"
- WŁOCHY – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?"
Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie oglądać?
Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026? Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 24 października 2026 o godzinie 21:00. W Polsce transmisja odbędzie się na antenie kanału TVP2. Koncert będzie można obejrzeć też na żywo na oficjalnym kanale Junior Eurovision Song Contest na YouTube.