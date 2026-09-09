Eurowizja Junior prezentuje scenę wygenerowaną przez AI. Coś poszło nie tak

Malta została gospodarzem 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Widowisko odbędzie się wyjątkowo wcześniej, bo już 24 października. Czy to pośpiech, a może coś innego przesądziło o projekcie sceny, która powstanie w arenie Malta Fairs & Conventions Centre? Wielkie ogłoszenie przyćmiły komentarze dotyczące wykorzystania AI do stworzenia wizualizacji i niespójnościach w projekcie.

Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Organizatorzy ogłosili motywy przewodnie

Jak w maju poinformowała Europejska Unia Nadawców (EBU), tegorocznym organizatorem dziecięcej Eurowizji będzie Malta. Krajowy nadawca PBS ruszył z przygotowaniami i na niespełna półtora miesiąca przed datą imprezy ogłosił pierwsze szczegóły. Motywem przewodnim Eurowizji Junior 2026 jest "The Festa" - inspiracją były lokalne tradycje i święta, jak i architektura, na czele z historycznymi balkonami. Maltańczycy pokazali nie tylko graficzną oprawę swojego show, ale także projekt sceny. Ten wywołał spory niesmak.

Scena wygenerowana przez AI i niespójności w projekcie

Fani szybko zauważyli, że maltański projekt sceny ma charakterystyczne cechy obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Widać to zresztą także po dokładnym przyjrzeniu się poszczególnym częściom planowanej konstrukcji.

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Szczególnie główny podest w środkowej części sceny spotkał się z negatywnymi komentarzami - na każdej z trzech opublikowanych wizualizacji wygląda inaczej. Z bliska widać trzy stopnie i trzy rzędy świateł, ale na podglądzie z daleka stopni nie ma już wcale, a światła ułożone są w nierówny sposób. Przykładów jest więcej, a znajdziecie je w naszej galerii poniżej.

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Kiedy Eurowizja Junior 2026? Kto z Polski?

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się w sobotę, 24 października, w miejscowości Ta Qa'li na Malcie. Reprezentantem Polski został Wiktor Sas, zwycięzca programu "The Voice of Poland". Za jego konkursowym utworem "Gravity" stoją znani i doświadczeni autorzy. Udział bierze szesnaście krajów.

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