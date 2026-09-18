Wiktor Sas: "wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz". Oto polska nadzieja Eurowizji Junior 2026

24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci tuż-tuż. Polska ma czym się pochwalić: jako pierwsi dwa razy z rzędu wygraliśmy i zorganizowaliśmy to wydarzenie. W tym roku o zwycięstwo powalczy Wiktor Sas z utworem "Gravity". Jak zdradza, jest gotowy, by dać z siebie wszystko, mogąc liczyć na wielkie wsparcie Tribbsa.

Wiktor Sas jedzie na Maltę. Na Eurowizji Junior zaśpiewa "Gravity"

Decyzją Telewizji Polskiej, reprezentantem Polski automatycznie został zwycięzca dziewiątej edycji programu "The Voice Kids". Finałowy odcinek zwyciężył czternastoletni Wiktor Sas, którego trenerem był Tribbs. Związany już z Eurowizją DJ i producent współpracował z podopiecznym przy konkursowej propozycji "Gravity", która ukazała się 18 września. Pozostałymi autorami są Lanberry, Koder, Wojciech Kostrzewa i Coach Harrison.

Tribbs wspiera młodego artystę

Czternastolatek może liczyć na pomoc swojego trenera z "The Voice Kids". Tribbs okazał się nie tylko jurorem w programie, ale także współautorem eurowizyjnej propozycji i mentorem w czasie wymagających przygotowań. Po premierze "Gravity" Wiktor Sas nie ukrywał w rozmowie z Eska.pl, że jest świadomy czekającego go stresu. Pomagają jednak mądre słowa od Tribbsa.

– Wiem, że jak będę siedzieć w green roomie przed moim występem, to będę mieć tę tremę. Będę wiedział, że muszę sobie poradzić, że cała Polska mi zaufała, że muszę właśnie dać z siebie wszystko. […] Zawsze sobie powtarzam zdanie, które mi kiedyś Tribbs powiedział z jednej piosenki: wszystko trwa dopóki sam tego chcesz – powiedział nam Wiktor.

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Eurowizja Junior 2026 - gdzie i kiedy?

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się w sobotę, 24 października. Gospodarzem 24. edycji imprezy została Malta, która ugości ją w arenie w miejscowości Ta Qa'li. Reprezentantem Polski został Wiktor Sas, zwycięzca programu "The Voice of Poland". Udział wezmą reprezentanci szesnastu państw.

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