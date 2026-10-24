Eurowizja Junior 2026 - relacja NA ŻYWO. Śledź finał z udziałem Wiktora Sasa z Polski

Eurowizja Junior 2026 z udziałem Polski

Eurowizję Junior 2026 już dziś! Relacja online na pewno przyda się wszystkim osobom, które nie mogą oglądać transmisji w telewizji bądź chcą się upewnić, że nic nie przegapiły. Tegoroczna dziecięca gala muzyczna odbywa się na Malcie. W przeszłości Polsce udało się wygrać dwa razy: w 2018 roku z Roksaną Węgiel i rok później z Viki Gabor. W tym roku nasz kraj reprezentuje zwycięzca ostatniej edycji "The Voice Kids". Wiktor Sas wystąpi ze swoim utworem "Gravity". 14-letni wokalista zaprezentuje się na scenie jako siódmy. Relacja live z finału Eurowizji Junior minuta po minucie jest dostępna niżej.

ZOBACZ TAKŻE: Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"!

Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 - RELACJA LIVE

Na żywo Eurowizja Junior 2026 21:05 Czas na paradę flag. Na scenie reprezentanci 16 państw biorących udział. W tym gronie Wiktor Sas z Polski. 21:02 Koncert zaczyna występ prowadzących. W tym gronie dwie zwyciężczynie Eurowizji Junior: Gaia Cauchi i Destiny. A z nimi galę prowadzi Keane Cutajar. 21:02 Tegoroczna edycja odbywa się na słonecznej Malcie! 21:00 To już czas! Zaczynamy Eurowizję Junior 2026! Ciekawostka: o godzinie 21:37 będzie trwać występ Polski ;) Przypadek? Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"! Przed rozpoczęciem koncertu sprawdźcie, kim jest nasz reprezentant. 20:00 Widzimy się o godzinie 21:00!

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Eurowizja Junior 2026 - wszyscy uczestnicy