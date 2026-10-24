Eurowizja Junior 2026 - relacja NA ŻYWO. Śledź finał z udziałem Wiktora Sasa z Polski

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Eurowizja Junior 2026 z udziałem Polski
Eurowizję Junior 2026 już dziś! Relacja online na pewno przyda się wszystkim osobom, które nie mogą oglądać transmisji w telewizji bądź chcą się upewnić, że nic nie przegapiły. Tegoroczna dziecięca gala muzyczna odbywa się na Malcie. W przeszłości Polsce udało się wygrać dwa razy: w 2018 roku z Roksaną Węgiel i rok później z Viki Gabor. W tym roku nasz kraj reprezentuje zwycięzca ostatniej edycji "The Voice Kids". Wiktor Sas wystąpi ze swoim utworem "Gravity". 14-letni wokalista zaprezentuje się na scenie jako siódmy. Relacja live z finału Eurowizji Junior minuta po minucie jest dostępna niżej.
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Eurowizja Junior 2026 - RELACJA LIVE
Eurowizja Junior 2026
21:05
Czas na paradę flag. Na scenie reprezentanci 16 państw biorących udział. W tym gronie Wiktor Sas z Polski.
21:02
Koncert zaczyna występ prowadzących. W tym gronie dwie zwyciężczynie Eurowizji Junior: Gaia Cauchi i Destiny. A z nimi galę prowadzi Keane Cutajar.
21:02
Tegoroczna edycja odbywa się na słonecznej Malcie!
21:00
To już czas! Zaczynamy Eurowizję Junior 2026!
Ciekawostka: o godzinie 21:37 będzie trwać występ Polski ;) Przypadek?
Przed rozpoczęciem koncertu sprawdźcie, kim jest nasz reprezentant.
20:00
Widzimy się o godzinie 21:00!
Eurowizja Junior 2026 - wszyscy uczestnicy
- Holandia – Maria – "Stronger Together"
- Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be"
- Portugalia – Salvador Rio – "Alma"
- Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja"
- San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica"
- Francja – Alec – "Comment Tu Vas?"
- Polska – Wiktor Sas – "Gravity"
- Armenia – Naré – "BOO!"
- Malta – Beppe – "Blue Bird"
- Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?"
- Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby"
- Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas"
- Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre"
- Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua"
- Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops"
- Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)"