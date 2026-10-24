Eurowizja Junior 2026 - relacja NA ŻYWO. Śledź finał z udziałem Wiktora Sasa z Polski

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-24 20:48

Czas na Eurowizję Junior 2026. Relację na żywo z wydarzenia możecie śledzić na naszej stronie. Reprezentanci 16 krajów wystąpią na eurowizyjnej scenie na Malcie. Które miejsce zajmie Wiktor Sas? Kto wygra? Wspólnie przeżyjmy ten wyjątkowy konkurs dla fanów dziecięcej muzyki.

Eurowizja Junior 2026 z udziałem Polski

Eurowizję Junior 2026 już dziś! Relacja online na pewno przyda się wszystkim osobom, które nie mogą oglądać transmisji w telewizji bądź chcą się upewnić, że nic nie przegapiły. Tegoroczna dziecięca gala muzyczna odbywa się na Malcie. W przeszłości Polsce udało się wygrać dwa razy: w 2018 roku z Roksaną Węgiel i rok później z Viki Gabor. W tym roku nasz kraj reprezentuje zwycięzca ostatniej edycji "The Voice Kids". Wiktor Sas wystąpi ze swoim utworem "Gravity". 14-letni wokalista zaprezentuje się na scenie jako siódmy. Relacja live z finału Eurowizji Junior minuta po minucie jest dostępna niżej.

ZOBACZ TAKŻE: Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"!

Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 - RELACJA LIVE

Na żywo

Eurowizja Junior 2026

21:05

Czas na paradę flag. Na scenie reprezentanci 16 państw biorących udział. W tym gronie Wiktor Sas z Polski.

21:02

Koncert zaczyna występ prowadzących. W tym gronie dwie zwyciężczynie Eurowizji Junior: Gaia Cauchi i Destiny. A z nimi galę prowadzi Keane Cutajar.

21:02

Tegoroczna edycja odbywa się na słonecznej Malcie!

21:00

To już czas! Zaczynamy Eurowizję Junior 2026!

Ciekawostka: o godzinie 21:37 będzie trwać występ Polski ;) Przypadek? 

Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"!
Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"!

Przed rozpoczęciem koncertu sprawdźcie, kim jest nasz reprezentant.

20:00

Widzimy się o godzinie 21:00!

Eurowizja Junior 2026 od kulis
Galeria zdjęć 20

Eurowizja Junior 2026 - wszyscy uczestnicy

  • Holandia – Maria – "Stronger Together" 
  • Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" 
  • Portugalia – Salvador Rio – "Alma" 
  • Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" 
  • San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" 
  • Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" 
  • Polska – Wiktor Sas – "Gravity" 
  • Armenia – Naré – "BOO!" 
  • Malta – Beppe – "Blue Bird" 
  • Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" 
  • Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" 
  • Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" 
  • Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" 
  • Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" 
  • Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" 
  • Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" 

ROLKI

Wiktor Sas
Eurowizja Junior 2026
relacja na żywo