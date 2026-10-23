Dwa wyprzedane Torwary to dla niej za mało. Ewa Farna uderza w areny

Dwudziestoletnia droga artystyczna Ewy Farnej to fascynująca ewolucja od energicznej nastolatki z rockową duszą, po dojrzałą i subtelną kobietę oraz mamę, która wciąż emanuje niezwykłym żywiołem. Jedno słowo idealnie oddaje atmosferę jej koncertów: energia. To właśnie ta nieokiełznana siła, połączona z charyzmą i autentycznością, sprawia, że każde spotkanie z publicznością jest niezapomnianym przeżyciem.

Ewa Farna - koncerty 2027

Nadchodzące występy zapowiadają się jako specjalnie przygotowane show, które zabierze fanów w sentymentalną podróż przez dwie dekady muzycznego dorobku artystki. Od kultowych przebojów takich jak "Cicho", "Ewakuacja" czy "Na ostrzu", przez utwory z docenionej płyty "UMAMI", w tym wzruszające "Ciało", aż po najnowsze kompozycje. Każdy koncert, jak zapowiadają jego organizatorzy, będzie prawdziwą mozaiką emocji i dźwięków. Spektakularna oprawa, wyjątkowa scenografia i ognisty temperament Ewy Farnej to gwarancja niezapomnianych wrażeń, które uczynią tę trasę jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku. Po dwukrotnym wyprzedaniu Torwaru Ewa Farna rusza na areny!

Mandaryna i Ewa Farna na scenie Sun Festival!

Ewa Farna - daty koncertów "O rety! Areny!"

Potwierdzeniem niezwykłej popularności Ewy Farnej są niedawne sukcesy: trzy wyprzedane stadiony w Czechach, które zgromadziły ponad 80 tysięcy fanów, a także podwójny sold-out warszawskiego Torwaru zapowiedziany na kwiecień, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na jej występy. Teraz artystka rusza dalej, aby podbić największe polskie hale. Oto lista miast i dat, gdzie Ewa Farna spotka się ze swoimi fanami:

28.04 – Warszawa, COS Torwar – SOLD OUT

29.04 – Warszawa, COS Torwar – SOLD OUT

22.10 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

29.10 – Wrocław, Hala Stulecia

06.11 – Gliwice, PreZero Arena

26.11 – Łódź, Atlas Arena

Nadchodząca trasa halowa Ewy Farnej to nie tylko koncertowe wydarzenie, ale prawdziwe święto muzyki, pasji i dwudziestoletniej, niezwykłej relacji artystki z publicznością. To będzie sentymentalna podróż przez dekady przebojów, emocji i niezapomnianych momentów, których nie można przegapić.