Turniej ATP w Lyonie. Fritz i Musetti zagrają w finale

Półfinałowe starcia rodaków

Turniej ATP w Lyonie wkracza w decydującą fazę. W półfinałowych spotkaniach doszło do interesujących pojedynków. Taylor Fritz pokonał Tommy'ego Paula 6:3, 7:5 w amerykańskim starciu. Obaj zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom, ale to Fritz okazał się skuteczniejszy.

Drugi półfinał to z kolei rywalizacja włoska. Lorenzo Musetti zmierzył się z Flavio Cobollim. Po trzysetowej batalii Musetti triumfował 4:6, 6:2, 7:5. Tym samym zameldował się w finale prestiżowych zawodów we Francji.

Kto sięgnie po trofeum?

Dla Taylora Fritza to szansa na zdobycie 12. turniejowego zwycięstwa w karierze. Amerykanin prezentuje ostatnio bardzo stabilną formę, co pozwala mu optymistycznie patrzeć na nadchodzący finał. Zwycięstwo w Lyonie byłoby kolejnym ważnym osiągnięciem w jego dorobku.

Lorenzo Musetti z kolei powalczy o swój trzeci tytuł w karierze. Dotychczasowy bilans spotkań między tymi zawodnikami wynosi 4-3 na korzyść włoskiego tenisisty. Finałowe starcie zapowiada się zatem niezwykle emocjonująco i trudno wskazać w nim zdecydowanego faworyta.