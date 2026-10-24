Turniej ATP w Lyonie. Fritz i Musetti zagrają w finale

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-24 19:14

W finale turnieju ATP w Lyonie zmierzą się Taylor Fritz i Lorenzo Musetti. Amerykanin i Włoch pokonali w półfinałowych starciach swoich rodaków i powalczą o kolejny tytuł w karierze. Kto okaże się lepszy w decydującym starciu?

Tenisista odbijający piłkę na korcie ziemnym. O szczegółach finału turnieju ATP w Lyonie przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna grający w tenisa na korcie ziemnym uderza rakietą w żółtą piłkę.

Półfinałowe starcia rodaków

Turniej ATP w Lyonie wkracza w decydującą fazę. W półfinałowych spotkaniach doszło do interesujących pojedynków. Taylor Fritz pokonał Tommy'ego Paula 6:3, 7:5 w amerykańskim starciu. Obaj zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom, ale to Fritz okazał się skuteczniejszy.

Drugi półfinał to z kolei rywalizacja włoska. Lorenzo Musetti zmierzył się z Flavio Cobollim. Po trzysetowej batalii Musetti triumfował 4:6, 6:2, 7:5. Tym samym zameldował się w finale prestiżowych zawodów we Francji.

Kto sięgnie po trofeum?

Dla Taylora Fritza to szansa na zdobycie 12. turniejowego zwycięstwa w karierze. Amerykanin prezentuje ostatnio bardzo stabilną formę, co pozwala mu optymistycznie patrzeć na nadchodzący finał. Zwycięstwo w Lyonie byłoby kolejnym ważnym osiągnięciem w jego dorobku.

Lorenzo Musetti z kolei powalczy o swój trzeci tytuł w karierze. Dotychczasowy bilans spotkań między tymi zawodnikami wynosi 4-3 na korzyść włoskiego tenisisty. Finałowe starcie zapowiada się zatem niezwykle emocjonująco i trudno wskazać w nim zdecydowanego faworyta.

 

ROLKI