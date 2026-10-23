Eurowizja Junior 2026 - godzina. O której godzinie start konkursu 24.10.2026?

Eurowizja Junior 2026 – o której godzinie rozpocznie się finał?

Już w sobotę odbędzie się finał Eurowizji Junior 2026. Chociaż w ubiegłym roku po zwycięstwo Lou Deleuze z Francji, to konkurs nie odbędzie się w kraju nad Sekwaną. Krótko po finale francuski nadawca poinformował o braku funduszy na organizację wydarzenia. Kilka miesięcy później organizatorzy konkursu przekazali, że krajem gospodarzem zostanie Malta.

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się na Malcie, w miejscowości Ta’ Qali. W konkursie weźmie udział 16 reprezentantów, którzy powalczą o zwycięstwo i uznanie międzynarodowej publiczności. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 24 października, o godzinie 21:00 czasu polskiego.

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Eurowizja Junior 2026: Kto reprezentuje Polskę?

Dziecięca wersja konkursu jest wyjątkowo szczęśliwa dla Polski. Polscy reprezentanci aż dwa razy odnosili zwycięstwo w konkursie. W 2018 roku Roksana Węgiel wygrała z utworem "Anyone I Want to Be", a rok później jej sukces powtórzyła Viki Gabor z utworem "Superhero". Polska stała się jedynym krajek, który zwyciężył w konkursie dwa razy z rzędu. W 2021 roku Sara James zajęła drugie miejsce.

Polskę podczas Eurowizji Junior 2026 będzie reprezentował Wiktor Sas, zwycięzca dziewiątej edycji programu "The Voice Kids". Młody wokalista wykona utwór "Gravity". 14-latek wystąpi jako siódmy uczestnik z kolei.

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Gdzie oglądać Eurowizję Junior 2026?

Finał Eurowizji Junior 2026 będzie transmitowany na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Konkurs będzie można również śledzić za pośrednictwem oficjalnego kanału Eurowizji Junior na YouTube.

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Eurowizja Junior - QUIZ Pytanie 1 z 11 W którym roku wystartowała Eurowizja Junior? 1999 2003 2006 Następne pytanie