Zastal wygrywa z Anwilem po zaciętej walce. Kto okazał się bohaterem meczu?

Zacięta rywalizacja w Zielonej Górze

W ramach rozgrywek ekstraklasy koszykarzy Zastal Zielona Góra zmierzył się na własnym terenie z zespołem Anwil Włocławek. Mecz zakończył się minimalnym zwycięstwem gospodarzy 78:77. Od samego początku spotkanie było niezwykle wyrównane, a pierwsza kwarta padła łupem przyjezdnych, którzy wygrali ją 21:19.

Druga odsłona przyniosła wyraźne przebudzenie miejscowych zawodników. Koszykarze Zastalu przejęli inicjatywę na parkiecie, wygrywając tę część rywalizacji 25:17. Dzięki takiej postawie na przerwę to zielonogórzanie schodzili z nieznaczną przewagą nad trudnym przeciwnikiem z Włocławka.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Trzecia i czwarta kwarta to powrót do zaciętej walki o każdy rzut. Goście z Włocławka usilnie próbowali odrobić straty, wygrywając trzecią partię 22:18 oraz ostatnią 17:16, jednak nie wystarczyło to do odniesienia ostatecznego triumfu. Zdecydowanie najskuteczniejszym graczem w barwach Zastalu był Conley Garrison, który zanotował 22 punkty, a wspierali go Veljko Brkić z 14 oraz Andrzej Mazurczak z 13 oczkami na koncie.

W zespole Anwilu Włocławek najwięcej punktów wywalczył Szymon Wójcik, kończąc spotkanie z dorobkiem 15 oczek. Na wyróżnienie zasłużyli również Sam Hines jr oraz Manu Lecomte, którzy rzucili dla swojej drużyny odpowiednio 14 i 13 punktów, a wspierał ich Deon Edwin z trzynastoma oczkami. Mimo ich zaangażowania to ostatecznie gospodarze cieszyli się z wygranej przewagą zaledwie jednego punktu.