Zastal wygrywa z Anwilem po zaciętej walce. Kto okazał się bohaterem meczu?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-24 20:17

Zastal Zielona Góra pokonał Anwil Włocławek 78:77 w emocjonującym meczu ekstraklasy koszykarzy. Spotkanie trzymało w napięciu do samych końcowych syren, a o ostatecznym wyniku zadecydowały pojedyncze akcje. Sprawdź, jak przebiegała zacięta rywalizacja na parkiecie.

Koszykarz w zielonym stroju drybluje obok przeciwnika. O meczu Zastalu z Anwilem przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarz w zielonym stroju kozłuje piłkę obok przeciwnika podczas meczu na hali sportowej.

Zacięta rywalizacja w Zielonej Górze

W ramach rozgrywek ekstraklasy koszykarzy Zastal Zielona Góra zmierzył się na własnym terenie z zespołem Anwil Włocławek. Mecz zakończył się minimalnym zwycięstwem gospodarzy 78:77. Od samego początku spotkanie było niezwykle wyrównane, a pierwsza kwarta padła łupem przyjezdnych, którzy wygrali ją 21:19.

Druga odsłona przyniosła wyraźne przebudzenie miejscowych zawodników. Koszykarze Zastalu przejęli inicjatywę na parkiecie, wygrywając tę część rywalizacji 25:17. Dzięki takiej postawie na przerwę to zielonogórzanie schodzili z nieznaczną przewagą nad trudnym przeciwnikiem z Włocławka.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Trzecia i czwarta kwarta to powrót do zaciętej walki o każdy rzut. Goście z Włocławka usilnie próbowali odrobić straty, wygrywając trzecią partię 22:18 oraz ostatnią 17:16, jednak nie wystarczyło to do odniesienia ostatecznego triumfu. Zdecydowanie najskuteczniejszym graczem w barwach Zastalu był Conley Garrison, który zanotował 22 punkty, a wspierali go Veljko Brkić z 14 oraz Andrzej Mazurczak z 13 oczkami na koncie.

W zespole Anwilu Włocławek najwięcej punktów wywalczył Szymon Wójcik, kończąc spotkanie z dorobkiem 15 oczek. Na wyróżnienie zasłużyli również Sam Hines jr oraz Manu Lecomte, którzy rzucili dla swojej drużyny odpowiednio 14 i 13 punktów, a wspierał ich Deon Edwin z trzynastoma oczkami. Mimo ich zaangażowania to ostatecznie gospodarze cieszyli się z wygranej przewagą zaledwie jednego punktu.

 

ROLKI