Eurowizja Azja 2026 - transmisja w Polsce. Kiedy i gdzie oglądać show? O której godzinie?

Eurowizja Azja odbędzie się po raz pierwszy w historii. 14 listopada 2026 w Tajlandii reprezentanci 11 państw zawalczą o trofeum. Wydarzenie będzie można śledzić w polskiej telewizji! O której godzinie zacznie się show? Na jakim kanale będzie dostępna transmisja?