Eurowizja Azja 2026 - transmisja w Polsce. Kiedy i gdzie oglądać show? O której godzinie?

Eurowizja Azja 2026 - uczestnicy i gwiazdy
Na ten moment fani Konkursu Piosenki Eurowizji czekali od bardzo dawna. Po latach spekulacji i nieudolnych prób przeniesienia wydarzenia na kontynent azjatycki, projekt wreszcie zostanie zrealizowany. Eurowizja Azja 2026 odbędzie się 14 listopada o godzinie 14:30 czasu polskiego. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Tajlandii, w hali One Bangkok Forum w Bangkoku. W pierwszej edycji udział wezmą reprezentanci 11 państw. Wystąpią w następującej kolejności:
- Wietnam – Tóc Tiên – "EN TIÊN"
- Kambodża – Monetrey – "I let you go"
- Laos – Thinla – "BAE"
- Mongolia – Beck – "Chamguigeer (Without you)"
- Bhutan – Nyendra – "Lhayi semo"
- Filipiny – CARMELLE – "Sobra-sobra"
- Bangladesz – Beatmosphere – "Tumi ele"
- Tajlandia – MANG x DAOU – "Aroma"
- Korea Południowa – JUNHEE – "DEEP DIVE"
- Nepal – Pratik Hamal Rai – "Ananta maya"
- Malezja – Aina Abdul – "Bluest sky"
Odbędą się też występy gości specjalnych. Będą to:
- Jeff Satur – jedna z największych gwiazd tajskiej muzyki pop
- DARA – bułgarska zwyciężczyni 70. edycji Eurowizji w Wiedniu
Galę finałową poprowadzą Woody Milintachinda i Cindy Bishop.
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Eurowizja Azja 2026 - transmisja w Polsce
Ta informacja była zaskoczeniem dla wielu miłośników Eurowizji. Azjatycka wersja wydarzenia będzie transmitowana na żywo w polskiej telewizji. Co więcej, Polska będzie jedynym krajem z Europy, który pokaże finał. Eurowizja Azja 2026 znalazła się w ramówce TVP. Start punktualnie o godzinie 14:30 na antenie TVP2. Wydarzenie będzie także transmitowane w internecie, na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube.
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