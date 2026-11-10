Eurowizja Azja 2026 - transmisja w Polsce. Kiedy i gdzie oglądać show? O której godzinie?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-11-10 14:31

Eurowizja Azja odbędzie się po raz pierwszy w historii. 14 listopada 2026 w Tajlandii reprezentanci 11 państw zawalczą o trofeum. Wydarzenie będzie można śledzić w polskiej telewizji! O której godzinie zacznie się show? Na jakim kanale będzie dostępna transmisja?

Eurowizja Azja 2026 - uczestnicy i gwiazdy

Na ten moment fani Konkursu Piosenki Eurowizji czekali od bardzo dawna. Po latach spekulacji i nieudolnych prób przeniesienia wydarzenia na kontynent azjatycki, projekt wreszcie zostanie zrealizowany. Eurowizja Azja 2026 odbędzie się 14 listopada o godzinie 14:30 czasu polskiego. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Tajlandii, w hali One Bangkok Forum w Bangkoku. W pierwszej edycji udział wezmą reprezentanci 11 państw. Wystąpią w następującej kolejności:

  1. Wietnam – Tóc Tiên – "EN TIÊN"
  2. Kambodża – Monetrey – "I let you go"
  3. Laos – Thinla – "BAE"
  4. Mongolia – Beck – "Chamguigeer (Without you)"
  5. Bhutan – Nyendra – "Lhayi semo"
  6. Filipiny – CARMELLE – "Sobra-sobra"
  7. Bangladesz – Beatmosphere – "Tumi ele"
  8. Tajlandia – MANG x DAOU – "Aroma"
  9. Korea Południowa – JUNHEE – "DEEP DIVE"
  10. Nepal – Pratik Hamal Rai – "Ananta maya"
  11. Malezja – Aina Abdul – "Bluest sky"

Odbędą się też występy gości specjalnych. Będą to:

Galę finałową poprowadzą Woody Milintachinda i Cindy Bishop.

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Eurowizja Azja 2026 - transmisja w Polsce

Ta informacja była zaskoczeniem dla wielu miłośników Eurowizji. Azjatycka wersja wydarzenia będzie transmitowana na żywo w polskiej telewizji. Co więcej, Polska będzie jedynym krajem z Europy, który pokaże finał. Eurowizja Azja 2026 znalazła się w ramówce TVP. Start punktualnie o godzinie 14:30 na antenie TVP2. Wydarzenie będzie także transmitowane w internecie, na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

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