Narkotyki w Bydgoszczy. Policja przejęła niemal 11,5 kilograma narkotyków i broń

Narkotyki w garażu na bydgoskich Bielawach

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy podejrzewali 18-letniego bydgoszczanina o działalność związaną z narkotykami. Ustalenia policjantów zaprowadziły ich do garażu użytkowanego przez mężczyznę na osiedlu Bielawy. Funkcjonariusze zauważyli go, gdy wchodził do garażu z torbą reklamową i nerwowo się rozglądał. Zatrzymali 18-latka w chwili, gdy przesypywał zawartość reklamówki do innych worków.

W garażu znaleziono 2C-B, kokainę i marihuanę

Podczas przeszukania garażu policjanci znaleźli plastikowe pojemniki, worki foliowe i próżniowe oraz inne opakowania z kryształem i suszem roślinnym. Po zważeniu i wstępnych badaniach ustalono, że w garażu było ponad 9,8 kilograma 2C-B, ponad 300 gramów kokainy oraz ponad 1,3 kilograma marihuany. Łączna waga przejętych narkotyków wyniosła niemal 11,5 kilograma, a ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 600 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli także przedmioty związane z tym procederem oraz znaczną ilość gotówki. Pieniądze znaleziono w mieszkaniu 18-latka i w samochodzie, którym przyjechał z dwoma mężczyznami.

Broń i amunicja w samochodzie. Trzech mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu

Dwaj mężczyźni stali niedaleko garażu. Gdy zobaczyli nadjeżdżające radiowozy, wsiedli do samochodu i ruszyli do ucieczki. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli broń palną, na którą żaden z mężczyzn nie miał wymaganego zezwolenia, oraz 48 sztuk amunicji. Dwaj bydgoszczanie w wieku 18 i 19 lat oraz 17-letni mieszkaniec Grudziądza usłyszeli zarzuty posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia i posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd tymczasowo aresztował ich na trzy miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl