MESST Festival 2027 - kto wystąpi? Znamy line-up pierwszej edycji festiwalu Katowicach. Są znane nazwiska!

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MESST Festival - czym jest? Kiedy i gdzie się odbędzie?
MESST Festival przygotowywany jest przez ludzi z doświadczeniem. Realizacją zajmuje się Good Taste Production, organizator takich wydarzeń jak BitterSweet Festival, NEXT FEST Music Showcase & Conference czy Defender Salt Wave Festival.. MESST Festival to dwudniowe wydarzenie, podczas którego na trzech scenach spotkają się różnorodne gatunki: alternative rock, indie, hyperpop i elektronika. Festiwal odbędzie się 9 i 10 lipca w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.
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MESST Festival 2027 - kto wystąpi? Znamy line-up
10 listopada 2026 poznaliśmy pierwszych artystów, którzy wystąpią na inauguracyjnym MESST Festival. Oto ogłoszenia z podziałem na poszczególne dni imprezy
Piątek, 9 lipca 2027
- Caroline Polachek
- Sevdaliza
- Brutalismus 3000
- Alice Glass
- Joey Valence & Brae
- Joost
- LEAP
Sobota, 10 lipca 2027
- Massive Attack
- The Kooks
- Arca (DJ)
Więcej nazwisk poznamy wkrótce.
MESST Festival 2027 - bilety. Gdzie i za ile kupić wejściówki?
Sprzedaż karnetów dwudniowych i biletów jednodniowych rozpoczęła się już na stronach internetowych www.messtfestival.pl i www.eventim.pl. Za karnet zapłacić trzeba minimum 499 złotych. Ceny wejściówek jednodniowych zaczynają się od 224 złotych.
Organizatorzy o idei festiwalu
MESST Festival to celebracja współczesnego stylu życia, pełnego kontrastów, nieustannych przemian, pasji i intensywnych doznań. To coś więcej niż tradycyjny festiwal muzyczny oparty na jednym gatunku.
Nie kategoryzujemy muzyki gatunkami, ale jej siłą rażenia. Jeśli sprawia, że chcesz śpiewać głośno o swoim rozstaniu albo tańczyć do upadłego – to jesteś, jak to mówimy MESST CODED. Chcemy celebrować ten piękny życiowy bałagan razem z publicznością – czytamy na stronie wydarzenia.