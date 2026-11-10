MESST Festival 2027 - kto wystąpi? Znamy line-up pierwszej edycji festiwalu Katowicach. Są znane nazwiska!

MESST Festival - czym jest? Kiedy i gdzie się odbędzie?

MESST Festival przygotowywany jest przez ludzi z doświadczeniem. Realizacją zajmuje się Good Taste Production, organizator takich wydarzeń jak BitterSweet Festival, NEXT FEST Music Showcase & Conference czy Defender Salt Wave Festival.. MESST Festival to dwudniowe wydarzenie, podczas którego na trzech scenach spotkają się różnorodne gatunki: alternative rock, indie, hyperpop i elektronika. Festiwal odbędzie się 9 i 10 lipca w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.

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MESST Festival 2027 - kto wystąpi? Znamy line-up

10 listopada 2026 poznaliśmy pierwszych artystów, którzy wystąpią na inauguracyjnym MESST Festival. Oto ogłoszenia z podziałem na poszczególne dni imprezy

Piątek, 9 lipca 2027

Caroline Polachek

Sevdaliza

Brutalismus 3000

Alice Glass

Joey Valence & Brae

Joost

LEAP

Sobota, 10 lipca 2027

Massive Attack

The Kooks

Arca (DJ)

Więcej nazwisk poznamy wkrótce.

MESST Festival 2027 - bilety. Gdzie i za ile kupić wejściówki?

Sprzedaż karnetów dwudniowych i biletów jednodniowych rozpoczęła się już na stronach internetowych www.messtfestival.pl i www.eventim.pl. Za karnet zapłacić trzeba minimum 499 złotych. Ceny wejściówek jednodniowych zaczynają się od 224 złotych.

Organizatorzy o idei festiwalu

MESST Festival to celebracja współczesnego stylu życia, pełnego kontrastów, nieustannych przemian, pasji i intensywnych doznań. To coś więcej niż tradycyjny festiwal muzyczny oparty na jednym gatunku.

Nie kategoryzujemy muzyki gatunkami, ale jej siłą rażenia. Jeśli sprawia, że chcesz śpiewać głośno o swoim rozstaniu albo tańczyć do upadłego – to jesteś, jak to mówimy MESST CODED. Chcemy celebrować ten piękny życiowy bałagan razem z publicznością – czytamy na stronie wydarzenia.

Rudimental złożyli hołd Rag'n'Bone Manowi. Zagrali za niego na BitterSweet!