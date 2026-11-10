Miss Universe 2026 - kiedy i gdzie oglądać? Kto z Polski? Najważniejsze informacje o finale

Kto zostanie Miss Universe 2026?

Miss Universe 2026 będzie 75. edycją konkursu. Wydarzenie odbędzie się w Portoryko, a o tytuł najpiękniejszej kobiety wszechświata zawalczą kandydatki ze 120 państw. Naszą reprezentantką jest Amerykanka polskiego pochodzenia Vivica Lewandowski, której został przyznany tytuł Miss Universe Poland. W porównaniu do Miss World, gdzie Polska triumfowała dwa razy, tytuł Miss Universe nigdy nie trafił do polskiej kandydatki. Czy tym razem to się stanie? Wszystko może się zdarzyć, ponieważ notowania reprezentantki naszego kraju wydają się obiecujące. Wśród głównych faworytek wymienia się m.in. Filipiny, Hiszpanię, Peru, Wenezuelę, Francję, Kolumbię i Nową Zelandię. Sprawdź, gdzie śledzić finałową galę na żywo i za darmo.

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Miss Universe 2026 - transmisja w TV

Miss Universe 2026 to wydarzenie, które będzie transmitowane na żywo w telewizjach wielu państw. Galę zobaczą między innymi widzowie z Filipin, Wenezueli, Indii, Meksyku czy Francji. Niestety, żadna polska stacja nie zdecydowała się na pokazanie gali. Będzie ją jednak można obejrzeć w internecie.

Miss Universe 2026 - transmisja ONLINE

Gala będzie dostępna na oficjalnym kanale na YouTube Miss Universe. Impreza rozpocznie się około godziny 1:00 w nocy z 24 na 25 listopada 2026 roku. Nazwisko zwyciężczyni poznamy około godziny 4:00. Ceremonię będzie można obejrzeć także po zakończeniu relacji live.

Kim jest reprezentantka Polski?

Vivica Lewandowski ma już doświadczenie w konkursach piękności. W przeszłości zdobyła tytuł Miss Illinois Teen USA i znalazła się w pierwszej dwudziestce finalistek konkursu Miss Teen USA 2023. W tym roku zdobyła również tytuł Miss Illinois USA, a w sierpniu ubiegła do rywalizacji w konkursie Miss USA 2026 w Miami. Ciekawostką jest również to, że jej mama, Mandy Lane Lewandowski, także była laureatką konkursów piękności. W 1998 roku zdobyła tytuł Miss Illinois USA. Vivica nie mówi w języku polskim.

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