Domowy sposób na mycie szafek lakierowanych. Fronty lśnią bez smug i odcisków palców

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-11-10 14:11

Meble wykończone na wysoki połysk od kilku sezonów królują w nowoczesnych aranżacjach wnętrz. Niestety, posiadacze takich frontów dobrze znają problem ciągłych śladów po palcach oraz nieestetycznych smug, które pojawiają się przy próbie ich wytarcia. Aby skutecznie wyczyścić szafki lakierowane i przywrócić im dawny blask, wystarczy rozpuścić w wodzie trzy łyżki popularnego produktu, który każdy ma w łazience.

Kobieta w żółtych rękawicach myje białe lakierowane szafki kuchenne. O domowych sposobach na czyszczenie przeczytasz na Eska.
Autor: Shutterstock Sposób na mycie szafek kuchennych lakierowanych

• Wykończone na wysoki połysk meble prezentują się niezwykle stylowo, ale wymagają szczególnej pielęgnacji przez widoczne na nich odciski palców i smugi.

• Poznaj sprawdzone, domowe sposoby na bezpieczne usunięcie brudu, które nie niszczą delikatnej powłoki lakierniczej i przywracają jej blask.

• Sprawdź, jaki produkt dodany do wody błyskawicznie przywra idealną czystość połyskującym frontom w twoim domu.

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Co jest najlepszym sposobem na usunięcie zaschniętego tłuszczu z piekarnika?

Czyszczenie mebli na wysoki połysk. Czego unikać podczas mycia szafek lakierowanych?

W ostatnich latach meble z lśniącymi frontami zyskały ogromną popularność w polskich domach. Choć stanowią efektowną ozdobę pomieszczeń, mają też sporą wadę użytkową. Na ich powierzchni błyskawicznie odbijają się palce, a przecieranie zabrudzeń samą wodą zazwyczaj skutkuje powstaniem nieestetycznych zacieków. Zabierając się za pielęgnację szafek na wysoki połysk, musimy bezwzględnie zrezygnować z ostrych gąbek, druciaków i agresywnej chemii. Powłoka lakiernicza charakteryzuje się dużą podatnością na zarysowania, które trwale psują wygląd mebla. Z tego powodu na czarnej liście znajdują się również mleczka z granulkami ściernymi oraz środki zawierające aceton, amoniak czy alkohol. Najlepszą praktyką jest usuwanie tłustych śladów na bieżąco, zaraz po ich powstaniu. Świeżą plamę wystarczy zmyć wilgotną ściereczką z mikrofibry, a następnie dokładnie osuszyć to miejsce. Jeśli jednak mamy do czynienia z trudniejszym brudem, warto sięgnąć po tradycyjny płyn do szyb, który nie tylko rozpuści tłusty osad, ale też nabłyszczy czyszczoną powierzchnię.

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Płyn do płukania tkanin na szafki lakierowane. Sposób na odciski palców i smugi

Niezwykle rezultaty w pielęgnacji mebli przynosi wykorzystanie zwykłego płynu zmiękczającego do płukania tkanin. Aby przygotować skuteczny preparat, należy połączyć trzy łyżki takiego płynu z dwoma litrami letniej wody. Przemycie szafek tak sporządzoną mieszanką sprawi, że problem odcisków palców i smug zniknie, a powierzchnia odzyska salonowy blask. Pozostaje jednak pytanie, jak poradzić sobie z lepkim, kuchennym osadem, który osiada na lśniących frontach?

Mycie szafek kuchennych z tłuszczu. Domowy roztwór na zaschnięte plamy

W walce z trudnymi zabrudzeniami w kuchni najlepiej sprawdzi się prosty, samodzielnie przygotowany środek. Niezawodną bazą będzie tutaj letnia woda połączona z płynem do mycia naczyń, która błyskawicznie usunie nawet najbardziej oporny brud. Taka mikstura bez problemu rozpuści zaschnięte resztki jedzenia oraz tłuste osady, pozostając w pełni bezpieczną dla delikatnego lakieru. Cała procedura polega na dodaniu kilku kropel detergentu do miski z wodą i zamoczeniu w roztworze miękkiej mikrofibry. Po delikatnym umyciu frontów należy je jeszcze dokładnie wypolerować suchą szmatką bawełnianą, co zagwarantuje krystaliczną czystość i połysk bez zacieków.

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