Śmiertelny wypadek na trasie Prudnik–Chocim. Kierowca uciekł pieszo, ale został zatrzymany

Śmiertelny wypadek na trasie Prudnik–Chocim

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Prudniku otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Na miejsce skierowano policjantów ruchu drogowego. Po przybyciu zastali strażaków udzielających pomocy poszkodowanemu motocykliście. Policja informuje, że doszło do czołowego zderzenia pojazdów. Mimo podjętych działań ratunkowych 40-letni motocyklista zmarł.

Kierowca uciekł z miejsca wypadku. W ujęciu pomógł mieszkaniec Łąki Prudnickiej

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nie zastali kierowcy samochodu. Policjanci ustalili, że kierowca osobówki zostawił pojazd i uciekł pieszo z miejsca wypadku. W pościg za kierowcą ruszyli funkcjonariusze. Ucieczkę zauważył mieszkaniec Łąki Prudnickiej, który pomógł ująć 36-letniego kierowcę. Następnie mężczyznę przekazano policjantom.

Kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu

36-latek, mieszkaniec Prudnika, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, co wykazało badanie alkomatem. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, zbierając materiał dowodowy, który pomoże odtworzyć przebieg zdarzenia. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane w toku postępowania. Na 10 listopada 2026 roku zaplanowano dalsze czynności procesowe z udziałem zatrzymanego.

Źródło: Policja.pl