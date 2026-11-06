Blanka znowu na Eurowizji?! Fani widzą podobieństwo do artystki z... Laosu

W 2023 roku Polacy ochoczo nucili "Solo", z którym Blanka kontrowersyjnie wygrała preselekcje i podbiła scenę Eurowizji. Po ponad trzech latach od występu ikonicznej "Bejby" w Liverpoolu konkurs doczeka się azjatyckiego odpowiednika, który odbędzie się 14 listopada w Bangkoku. Jedna z uczestniczek jest masowo porównywana do Blanki! Kim jest Thinla?

Blanka śpiewała ikoniczne "Solo". Teraz "Bejba" ma odpowiedniczkę w Azji

Przełomem w karierze Blanki Stajkow okazał się hit "Solo", z którym trafiła ona na scenę Eurowizji, a do kraju wróciła nie tylko ze statusem memicznej "bejby", ale też jako wschodząca gwiazda popu. Piosenkarka wydała kolejne radiowe przeboje, wystartowała w "Tańcu z Gwiazdami" i podjęła współpracę z innymi muzykami, lecz wciąż jest kojarzona przede wszystkim z "Solo".

Nic dziwnego, że fani Eurowizji czasem porównują nowych uczestników do doskonale zapamiętanej Polki. Tym razem padło na piosenkarkę, która weźmie udział w pierwszej edycji azjatyckiej Eurowizji. Thinla została reprezentantką ojczystego Laosu z utworem "Bae", a w sekcji komentarzy zaroiło się od porównań do Blanki z "Solo". Też widzicie i słyszycie podobieństwo? Sprawdźcie w naszej galerii poniżej.

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Thinla z Laosu na podbój Azjatyckiej Eurowizji

Thinla, a właściwie Thinlamphone Mahavong, pochodzi z pogranicza Laosu i Kambodży. W dzieciństwie zamieszkała z rodzicami stolicy kraju, Wientian, a w 2015 roku zadebiutowała muzycznie singlem, który zdobył kilkanaście milionów odsłon online. W kolejnych latach coraz bardziej popularna piosenkarka wydawała kolejne utwory, a także uczestniczyła jako przedstawicielka Laosu na festiwalach w Korei Południowej, Singapurze, USA i Wietnamie. Co więcej, występowała też na szczytach grupy państw ASEAN. Azjatycka Eurowizja 2026 to kolejny krok w jej międzynarodowej karierze.

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Eurowizja Azja 2026 i Eurowizja 2027 - o konkursach

Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się 14 listopada w Bangkoku. Za realizację pierwszej edycji odpowiednika popularnego widowiska w Azji odpowiadają Europejska Unia Nadawców i firma producencka Voxovation. Na scenie zaprezentują się uczestnicy z 11 państw, a zwycięzcę wyłonią jurorzy i internauci. W Polsce konkurs będzie można obejrzeć na antenie TVP 2 o 14:30, jak i na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube.

Eurowizja 2027 odbędzie się natomiast 11, 13 i 15 maja w Burgas. Bułgaria organizuje 71. edycję konkursu za sprawą zwycięstwa Dary z utworem "Bangaranga", która zaśpiewa też gościnnie na scenie Eurovision Asia w Bangkoku. Do startu przygotowuje się 36 państw, w tym Polska, którą będzie reprezentować zwycięzca głosowania widzów w preselekcjach.

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