Co z polskimi preselekcjami do Eurowizji 2027? Mamy pierwsze informacje. Fani nie będą zachwyceni

TVP wciąż nie podjęło ostatecznej decyzji

Polskie preselekcje do Eurowizji 2027 odbędą się na początku przyszłego roku. Prawdopodobnie koncert zostanie zorganizowany w pierwszej połowie lutego. Uczestników mamy jednak poznać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Problem w tym, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, w jakich warunkach odbędzie się finałowy koncert. Preselekcje do Eurowizji 2026 były nagrane w studiu "Jaka to melodia?" i wyemitowane z taśmy. Fani konkursu nazwali je najgorszymi w historii i nie ukrywali wstydu przed miłośnikami konkursu z innych państw. Niewykluczone, że ten scenariusz częściowo się powtórzy. Eska.pl dowiedziała się, że preselekcje w 2027 r. mają odbyć się na żywo i reżyserzy widowiska starają się o duże studio na Woronicza. To samo, w którym odbyły się preselekcje 2025 z udziałem Justyny Steczkowskiej. Możliwe jednak, że koncert znów odbędzie w ciasnym studiu "Jaka to melodia?".

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Ktoś z TVP wymyślił koncert na żywo w studiu "Jaka to melodia?", a tego się tam nie da zrobić. Trwa walka w tej sprawie. Jest dobra koncepcja, ale trzeba przekonać decydentów - mówi nasz informator.

Jak mówi nasz informator, popularność artystów, którzy wyślą zgłoszenie do 15 listopada, może mieć wpływ na to, czy koncert będzie bardziej spektakularny. Na pytanie, czy są informacje o zainteresowaniu ze strony pierwszoligowych artystów dostaliśmy odpowiedź:

Mamy niejasne deklaracje.

Nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli preselekcje znowu trafią do ciasnego studia teleturnieju, to Telewizja Polska znów spotka się z ogromną falą krytyki ze strony polskich i zagranicznych fanów Eurowizji.

Kto weźmie udział w preselekcjach?

Na razie udział w preselekcjach zapowiedzieli m.in. Sebastian Fabijański i Darya, którzy brali już udział w opolskim festiwalu. Zespół Volver wraca z nowym materiałem i zgłosi się na Eurowizję 2027. Zgłoszenie wysłali też Stanisław Karpiel-Bułecka i Sound'n'Grace, którzy wydali wspólny singiel "Tu Mój Dom". Idąc śladem Piotra Pręgowskiego kandydaturę szykuje też aktor Dariusz Kordek. Inni artyści to Marie (znana z viralowego hitu "Zero Calorie Cookies"), Rafał Kozik (finalista "The Voice of Poland), polsko-ukraiński zespół folkowy Zazula, zespół imasleep (finaliści "Must Be The Music") i śpiewająca influencerka Aria Martelle.

Kto na pewno nie weźmie udziału?

Jest już grono gwiazd, które zapowiedziało, że nie zgłoszą się na Eurowizję 2027. Są to m.in. Roksana Węgiel, Margaret, Michał Szpak, Ania Karwan, Dominik Dudek, Daniel Godson, Pan Savyan, Izabela Płóciennik i Marcin Maciejczak.

Oni nie zaprzeczają i nie potwierdzają

Kto nie dementuje zainteresowania Eurowizją 2027? Latem o przygotowaniach utworu mówiła Viki Gabor, ale temat ucichł. Eska.pl skontaktowała się z menedżerem artystki, który powiedział:

Nie wiem. To indywidualna decyzja Viki.

Sama Gabor nie komentowała sprawy w ostatnich tygodniach. Próbowaliśmy też skontaktować się z ekipami innych artystów, o których spekuluje się w temacie preselekcji. Mowa m.in. o Sarze James i duecie Kuba i Kuba. Z żadnej strony nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Niewykluczone jednak, że w stawce pojawią się Sw@da x Niczos, który w 2025 roku zajęli drugie miejsce z piosenką "Lusterka". Duet wydaje teraz nowy album i pytał fanów, czy powinni zgłosić się znowu na Eurowizję. Zapytaliśmy, czy faktycznie mają taki plan.

Na razie nie komentujemy - odpowiedzieli.

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