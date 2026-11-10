Groźba podpalenia w Ostrołęce. 34-latek zatrzymany za wpis w internecie

Groźba podpalenia w komentarzu internetowym

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce monitorują internet. Zauważyli niepokojący komentarz pod jednym z artykułów, którego autor groził podpaleniem budynku w Ostrołęce. Kryminalni podjęli działania, by ustalić jego tożsamość.

34-latek zatrzymany po groźbie podpalenia

Policjanci ustalili autora komentarza i zatrzymali 34-latka. Przewieźli go do komendy, a następnie osadzili w policyjnym areszcie. Podczas czynności procesowych usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych i przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Postępowanie w sprawie groźby podpalenia prowadzi ostrołęcka policja

Postępowanie prowadzą policjanci z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo-śledczego pod nadzorem prokuratury. Za kierowanie gróźb karalnych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że reaguje na wpisy, które mogą wywoływać poczucie zagrożenia, i przypomina, że treści publikowane w internecie mogą wiązać się z odpowiedzialnością prawną.

Źródło: Policja.pl