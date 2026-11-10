Sziget 2027 - line-up. Znamy pierwsze gwiazdy festiwalu. Wystąpią m.in. Katseye i Fontaines D.C.

Sziget 2027 - kto jeszcze wystąpi?

Lola Young, której utwory przekroczyły miliard odtworzeń; oraz Sofi Tukker - jeden z najbardziej rozchwytywanych duetów na światowej scenie muzyki tanecznej. Do line-upu dołączają także IDLES i Nothing But Thieves, a obok nich The Breakers, którego członkiem jest syn Davida Beckhama, oraz Villanelle z synem Liama Gallaghera na czele.

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Ogłaszając pierwszą pulę artystów na 2027 rok, chcieliśmy pokazać, że festiwal nadal będzie stawiał na różnorodność muzyczną, która stała się jego znakiem rozpoznawczym – od hip-hopu i R&B po undergroundową elektronikę i gypsy punk – powiedziała Virág Csiszár, szefowa działu bookingu Sziget.

Wśród ogłoszonych dziś artystów szczególne miejsce zajmują współczesny rock stadionowy, surowy post-punk oraz pełne charyzmy brzmienia popu i soulu. Wszystkich łączy gitarowa energia i siła muzyki granej na żywo – dodała.

Fontaines D.C. podbijają świat

Występy na żywo Fontaines D.C. bez wątpienia należą dziś do najbardziej ekscytujących koncertowych doświadczeń na świecie. W przyszłym roku zespół pojawi się na Sziget z niedawno wydanym albumem studyjnym „Dopamine Chamber”. Na głównej scenie zaprezentuje pełen emocji, niemal katartyczny koncert, łączący hipnotyzującą sceniczną obecność frontmana Griana Chattena z potężną energią zespołu. Publiczność może spodziewać się intensywnej, poetyckiej i niezapomnianej muzycznej podróży. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najbardziej elektryzujących koncertów festiwalu.

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Girlsbandowa sensacja - Katseye

Katseye to międzynarodowy girlsband założony w 2024 roku, którego członkinie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji. Szerszej publiczności grupa dała się poznać dzięki serialowi dokumentalnemu Netflixa „Pop Star Academy”, a od momentu jego premiery szturmem zdobywa świat. Katseye zostały wybrane Global Artist of the Year przez TikToka, otrzymały dwie nominacje do nagrody GRAMMY i zdobyły trzy statuetki American Music Awards. Bilety na ich światową trasę koncertową wyprzedały się w zaledwie 48 godzin, a teraz fani będą mieli kolejną okazję, by zobaczyć ich spektakularny, pełen energii i pewności siebie show, tym razem w sierpniu na Sziget. Po podbiciu Coachelli Katseye szykują się do tego, by zamienić Wyspę Wolności w niezapomniane, wielkie popowe święto.

Sziget 2027 - kiedy i gdzie?

Sziget 2027 odbędzie się 10-14 sierpnia w sercu Budapesztu, na wyspie Óbuda, która na kilka dni zamienia się w tętniące życiem miasto - słynną Wyspę Wolności. Oprócz koncertów, które trwają niemal bez przerwy, uczestnicy mogą korzystać z licznych atrakcji: tematycznych stref, instalacji artystycznych, spektakli cyrkowych i teatralnych, pokazów tańca współczesnego czy warsztatów. To właśnie ta wyjątkowa mieszanka muzyki i kultury przyciąga co roku festiwalowiczów z ponad 100 krajów, w tym także z Polski.

Bilety już dostępne na stronie: https://szigetfestival.com/en/tickets