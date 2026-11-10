Zatrzymanie w Lublinie. 28-latek usłyszał zarzuty w sprawie 7-latka z gminy Pieniężno

Zgłoszenie w sprawie 7-latka z gminy Pieniężno

Pod koniec sierpnia 2026 roku mieszkanka gminy Pieniężno zgłosiła policji niepokojącą sytuację dotyczącą jej 7-letniego syna. Chłopiec przez pewien czas korespondował za pośrednictwem komunikatora internetowego z nieznanym mężczyzną. W czasie rozmów nieznajomy miał przesyłać dziecku pornograficzne zdjęcia i prezentować mu inne tego rodzaju treści.

Zatrzymanie 28-latka w Lublinie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie podjęli działania, by ustalić tożsamość mężczyzny i wyjaśnić okoliczności sprawy. Ustalili, że z tą sprawą związany jest 28-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna został zatrzymany 3 listopada 2026 roku w Lublinie. W zatrzymaniu uczestniczyli braniewscy policjanci z Wydziału Kryminalnego, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Dwa zarzuty i środki zapobiegawcze wobec 28-latka

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 28-latkowi dwóch zarzutów. Pierwszy dotyczy nawiązania kontaktu z małoletnim za pośrednictwem komunikatora internetowego w celu popełnienia przestępstwa na jego szkodę oraz prezentowania mu treści pornograficznych. Chodzi o czyny kwalifikowane na podstawie art. 200a § 2 k.k. i art. 200 § 3 k.k. Drugi zarzut dotyczy kierowania gróźb karalnych. Według ustaleń policji, gdy chłopiec nie chciał spełnić żądań mężczyzny i przesyłać mu swoich zdjęć, podejrzany miał grozić pozbawieniem zdrowia i życia dziecku oraz członkom jego rodziny. 4 listopada 2026 roku sąd zastosował wobec podejrzanego dozór Policji, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Policja zabezpieczyła urządzenia i nośniki danych

W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne i nośniki danych, które zostaną poddane analizie. Podejrzany ma obowiązek stawiać się trzy razy w tygodniu we wskazanej jednostce policji. Policjanci nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy.

Źródło: Policja.pl