Dawid Podsiadło - Obrotowy Tour w Poznaniu. Kiedy i o której koncert na Enea Stadionie?

Trwa Obrotowy Tour 2026 - kolejna trasa, w którą wyruszył Dawid Podsiadło. Jeden z najpopularniejszych polskich muzyków postanowił znów zagrać na największych polskich stadionach, przyciągając na widownię dziesiątki tysięcy swoich fanów. Teraz przed artystą występ na poznańskim Enea Stadionie. Oto szczegóły.

Dawid Podsiadło wrócił na stadiony. Kiedy i o której godzinie występ w Poznaniu? Kiedy otwarcie bramek?

Piosenkarz zagrał już dwa koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W obu wydarzeniach uczestniczyły prawdziwe tłumy, a w trakcie show nie brakowało niespodzianek. 6 czerwca Dawid Podsiadło wystąpił na scenie w duecie z Soblem, zapowiadając współpracę podczas kolejnej edycji festiwalu Zorza w 2027 roku. Nie zabrakło też emocji po koncertach, kiedy czujni internauci zobaczyli, że uczestnicy wydarzeń w Chorzowie sprzedają w sieci świecące opaski LED rozdane na stadionie.

Teraz Obrotowy Tour przenosi się do serca Wielkopolski. Dawid Podsiadło zagra na miejskim Enea Stadionie już w sobotę, 13 czerwca 2026 roku. Kiedy rozpocznie się koncert? Planowana godzina startu to 21:00. Posiadacze biletów na płytę i trybunę będą mogli zajmować miejsca od 17:30, natomiast bramki do lóż otworzą się o 19:00.

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Obrotowy Tour w Poznaniu - setlista

Lista piosenek, które na swojej tegorocznej trasie wykonuje Dawid Podsiadło, może na bieżąco ulegać zmianom. W Chorzowie setlista była jednak następująca:

"Małomiasteczkowy" "Pięknie płyniesz" "Szarość i róż" "Tylko to co znasz" "Trofea" "na błysk" "Post" "D I A B L E" "Nie płacz za mną zbyt często!" (Krzyk Mody) "Pastempomat" "4:30" "nadprzestrzenie" "Nieznajomy" "Mori" "Millenium" "Let You Down" "Chłopcy" (Artur Rojek) "Najnowszy klip" "sezon" "To co masz ty" "KOCHASZ?" (Sobel) "WiRUS" "Trójkąty i Kwadraty" "Nie ma fal" "W dobrą stronę" "Długość dźwięku samotności" (Artur Rojek) "I Ciebie też, bardzo"

Obrotowy Tour 2026 - gdzie i kiedy kolejne koncerty?

Po koncercie na poznańskim stadionie Dawid Podsiadło będzie już w połowie całego touru. Dalszy ciąg trasy przedstawia się następująco:

20.06.2026 – Polsat Plus Arena, Gdańsk

27.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa

28.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa

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