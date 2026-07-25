Gianluigi Donnarumma wziął ślub. Na włoskiej ceremonii pojawiła się plejada gwiazd futbolu

Spis treści Zdjęcia ze ślubu Gianluigiego Donnarummy i Alessii Elefante w Apulii

Setki fanów oraz lokalnych mieszkańców zgromadziły się na ulicach, głośno wiwatując i tworząc oprawę przypominającą prawdziwe piłkarskie widowisko. Uczucie między bramkarzem a jego partnerką narodziło się jeszcze w czasach nastoletnich, gdy poznali się w okolicach Castellammare di Stabia. Od około 2016 roku zakochani kroczą wspólną drogą, a ukochana wspierała golkipera na każdym etapie jego sportowej drogi, kibicując mu podczas występów w Milanie, Paris Saint-Germain oraz ostatecznie w Manchesterze City. Owocem ich wieloletniego związku jest syn o imieniu Leo.

Formalne przypieczętowanie związku nastąpiło podczas ślubu cywilnego w maju 2026 roku. Wtedy też sportowiec opublikował w mediach społecznościowych żartobliwy wpis, informując fanów na Instagramie: „Podpisano kontrakt długoterminowy”. Dopiero lipcowa uroczystość w kościele przybrała formę masowego publicznego święta, zorganizowanego zgodnie z dawnymi tradycjami kultywowanymi na południu Włoch. Poprzedziła ją wieczorna zabawa w apulijskim stylu w luksusowej Masserii Pettolecchia nieopodal Fasano, gdzie dominowały regionalne motywy, białe róże oraz mnóstwo spersonalizowanych detali.

Na liście zaproszonych gości znalazło się około trzystu osób, w tym największe postaci ze świata piłki nożnej. Świętować przyjechali między innymi Roberto Mancini, Pep Guardiola, Paolo Maldini, a także Sandro Tonali, Nicolò Barella, Mateo Kovačić czy Erling Haaland. Gdy nowożeńcy opuszczali mury świątyni, powitały ich gromkie brawa oraz owacje zgromadzonego tłumu. Huczna impreza trwała do późnych godzin nocnych, a uświetniły ją występy znanych artystów, w tym Ozuny oraz Sfery Ebbasty.

Zdjęcia ze ślubu Gianluigiego Donnarummy i Alessii Elefante w Apulii