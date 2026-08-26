Błysk i klasyka na ściance Top Sopot Festival 2026. Wojciechowska zachwyca błyszczącymi spodniami

Trzeci dzień Top Sopot Festival 2026 pełen muzycznych wrażeń

Trzeci, muzyczny wieczór Top of the Top Sopot Festival 2026 odbywa się pod wymownym tytułem "Opera Leśna w Czterech Aktach". W roli prowadzących to transmitowane przez stację TVN wydarzenie, widzowie mogą zobaczyć doskonale znany duet: Dorotę Wellman i Marcina Prokopa. Publiczność zgromadzona w amfiteatrze i przed telewizorami ma okazję posłuchać wielu znakomitych artystów, wśród których są Kuba Badach, Ralph Kaminski, Artur Rojek, a także Katarzyna Nosowska, Kortez, Igor Herbut, Ania Dąbrowska i Natalia Szroeder. Na scenie nie mogło zabraknąć również słynnego duetu Alicji Majewskiej z Włodzimierzem Korczem, którym akompaniuje Grott Orkiestra. Muzyczną ucztę uświetniają dodatkowo występy Zespołu Śpiewu i Tańca "Mazowsze".

Telewizja TVN transmituje na żywo sopocki festiwal już od godziny 19:30. Trzeci dzień muzycznego święta to przede wszystkim dojrzałe, akustyczne wykonania największych krajowych hitów, którym towarzyszy scenografia czerpiąca inspiracje z natury. Ten wieczór stanowi przedostatnią odsłonę festiwalu i jest swoistym łącznikiem między wtorkowymi emocjami związanymi z wręczeniem statuetki Bursztynowego Słowika, a mocnym, rockowym zamknięciem całej imprezy, które zaplanowano na czwartkowy wieczór.

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Gwiazdy w cekinach i prostych fasonach na Top Sopot Festival 2026

Przed wieczornymi koncertami przed obiektywami zaprezentowały się w dużej mierze gwiazdy, które brylowały także na wcześniejszej prezentacji ramówki TVN. Joanna Horodyńska zdecydowała się na spektakularną metamorfozę i zamieniła swoją oryginalną kreację z motywem żaby na olśniewającą, srebrną suknię pokrytą cekinami, która przyciągała wszystkie spojrzenia. Martyna Wojciechowska wybrała z kolei modowy akcent w postaci przykuwających uwagę, czarnych cekinowych spodni, które mocno wyróżniały się w jej stylizacji.

Zjawiskowo zaprezentowała się Sylwia Bomba, która niczym gwiazda wielkiego ekranu wystąpiła w jasnej sukni z rozcięciami, która subtelnie eksponowała jej umięśniony brzuch, a całości dopełniły wysokie kozaki. Zupełnie inną drogę wybrała Maria Dębska, stawiając na ponadczasową klasykę w postaci krwistoczerwonej sukienki na ramiączkach. Jej kreację zdobiły oryginalne detale na dekolcie przypominające wkomponowane w materiał róże. Ten minimalistyczny, a zarazem niezwykle szykowny wybór sprawił, że aktorka wyglądała zjawiskowo.