Open'er Festival 2027 - BILETY: Ile kosztują? Harmonogram sprzedaży wejściówek - będą bilety dwudniowe!

Emocje po sezonie koncertowo-festiwalowym lato 2026 jeszcze na dobre nie opadły, gdy organizatorzy Open'er Festivalu postanowili zaskoczyć. Niezwykle szybko, gdyż już w poniedziałek 24 sierpnia ogłoszony został pierwszy headliner przyszłorocznej edycji.

Wiadomo już oficjalnie, że jedną z głównych gwiazd Open'er Festival 2027 będzie Tame Impala! Powstały w 2007 roku projekt muzyczny, na czele którego stoi Kevin Parker, reprezentuje szeroko pojętą scenę muzyki alternatywnej. Formacja podbiła światowe listy przebojów wydanym w 2025 roku krążkiem Deadbeat, z którego pochodzi globalny mega przebój Dracula. Przypominamy, że Tame Imapla wróci do Polski nieco ponad rok po dwóch koncertach w PreZero Arena w Gliwicach, które odbyły się w kwietniu 2026 roku.

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BILETY na Open'er Festival 2027. Będą wejściówki dwudniowe!

Tym samym już dzień po ogłoszeniu pierwszej gwiazdy ruszyła sprzedaż biletów na festiwal w ramach etapu 'Fan Tix', który wyprzedał się w zaledwie półtorej godziny!

W środę 26 sierpnia o godzinie 12:00 startuje kolejny, 'Early Birds', który potrwa do 23 września lub do wyczerpania puli. Poniżej ceny biletów, obowiązujące w tym i w kolejnych etapach. Co istotne, po raz pierwszy w tym roku pojawiła się opcja zakupu karnetu dwudniowego, tj. na środę i czwartek, czwartek i piątek lub piątek i sobotę, a nie wyłącznie na weekend, czyli na piątek i sobotę.

Early Bird

Karnet 4-dniowy — 1019 zł

Karnet 2-dniowy — 769 zł

Bilet 1-dniowy — 515 zł

Karnet 4-dniowy + pole namiotowe — 1289 zł

Karnet 2-dniowy + pole namiotowe — 949 zł

+5% opłaty serwisowej

Regular (od 23 września 2026 do 9 czerwca 2027)

Karnet 4-dniowy — 1185 zł

Karnet 2-dniowy — 855 zł

Bilet 1-dniowy — 565 zł

Karnet 4-dniowy + pole namiotowe — 1455 zł

Karnet 2-dniowy + pole namiotowe — 1035 zł

+ 5% opłaty serwisowej

Final Call (od 9 czerwca 2027)

Karnet 4-dniowy — 1235 zł

Karnet 2-dniowy — 905 zł

Bilet 1-dniowy — 595 zł

+ 5% opłaty serwisowej