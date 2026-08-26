Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 3. Na scenie Rojek, Nosowska, Kortez, Majewska i... Mazowsze

Sopocki festiwal ma za sobą już dwa pełne muzyki dni. Wtorkowy wieczór zdominowała rywalizacja o statuetkę Bursztynowego Słowika, która ostatecznie trafiła w ręce duetu Kuba i Kuba za utwór "Stygnie Lato". Co ciekawe, w tym roku zwycięzcę wybierano wspólnie z widzami oraz jurorami, co zdarzyło się po raz pierwszy od bez mała dwudziestu lat. Dzisiaj z kolei konkursowe napięcie ustępuje miejsca czystej muzyce. Trzeci dzień to potężne widowisko, w którym zderzą się rozmaite style i pokolenia artystów.

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Kto wystąpi 26 sierpnia na Top of the Top Sopot Festival 2026?

Środowy występ odbędzie się pod szyldem "Opera Leśna w Czterech Aktach". Organizatorzy szykują spektakl pełen wzruszeń, bazujący na znanych kompozycjach wykonywanych przez artystów o niepodrabialnych stylach. Zobaczymy występy takich muzyków, jak:

Artur Rojek

Nosowska

Ralph Kaminski

Igor Herbut

Kortez

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz

Michał Bajor

Natalia Szroeder

Kuba Badach

Ania Dąbrowska

zespół "Mazowsze"

Grott Orkiestra

Zapowiada się wieczór przesiąknięty wyjątkowym klimatem. Zamiast jednolitości gatunkowej, festiwal zaoferuje wybuchową mieszankę alternatywy, popu, piosenki aktorskiej oraz absolutnej klasyki polskiej muzyki rozrywkowej.

Artur Rojek i jego nowa muzyka w Operze Leśnej

Oczy wielu widzów będą zwrócone na Artura Rojka. Stacja TVN informuje, że były wokalista grupy Myslovitz zaśpiewa nie tylko swoje największe alternatywne przeboje, ale również zaprezentuje utwory z nadchodzącego jesiennego albumu. To dodatkowa atrakcja dla fanów. Sopot nie posłuży mu wyłącznie do odśpiewania dawnych hitów. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć, jak brzmi najnowszy etap jego kariery solowej.

Nosowska, Kortez i Igor Herbut dostarczą wzruszeń

Podczas gdy wtorek kręcił się wokół rywalizacji o Bursztynowego Słowika, środa ma być zdecydowanie bardziej melancholijna. Nosowska udowadnia od lat, że potrafi genialnie łączyć muzykę alternatywną z piosenkami docierającymi do mas. Kortez zdobył uznanie dzięki osobistym, nastrojowym utworom, a Igor Herbut to mistrz budowania emocji za pomocą głosu i właśnie na te muzyczne doznania liczą organizatorzy. Na scenie pojawi się także Ralph Kaminski, znakomicie czujący się w wielkich, widowiskowych formach przypominających teatr.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz na sopockiej scenie

Absolutnym klasykiem dzisiejszego koncertu będzie z pewnością pojawienie się Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Ten niezrównany duet króluje na naszej estradzie od dziesięcioleci, wychowując kolejne pokolenia słuchaczy. Ich obecność u boku takich twórców jak Rojek, Kaminski, Szroeder czy Herbut idealnie obrazuje koncept stojący za środowym festiwalem – pokazanie artystów z zupełnie innych galaktyk muzycznych w jednym miejscu.

Michał Bajor, Ania Dąbrowska i Kuba Badach dopełnią gwiazdozbiór

Na tym nie koniec niespodzianek. Michał Bajor wprowadzi widzów w świat piosenki aktorskiej, urzekając stylem, którego nie sposób skopiować. Z kolei Ania Dąbrowska dysponuje pokaźnym arsenałem hitów, stale goszczących w polskim radiu. Kuba Badach to niezaprzeczalnie jeden z najlepiej wyszkolonych wokalistów w naszym kraju. Do tego zacnego grona dołączy również Natalia Szroeder, która w ostatnich latach konsekwentnie podąża własną, autorską ścieżką, oddalając się od mainstreamowego popu.

Zespół "Mazowsze" i Grott Orkiestra zrobią show

"Opera Leśna w Czterech Aktach" to znacznie więcej niż tylko seria zwykłych występów wokalnych. Obok gwiazd zaprezentują się również zespół "Mazowsze" i Grott Orkiestra, co otwiera pole do niesamowitych, nowych aranżacji doskonale znanych nam przebojów. Od początku obiecywano, że środa będzie charakteryzowała się przepychem wizualnym oraz innowacyjnym podejściem do przestrzeni sopockiego amfiteatru. To właśnie muzyczne przeróbki mogą okazać się hitem tego koncertu. Ze względu na ogromną różnorodność wykonawców, ciężko tu o jeden dominujący motyw muzyczny. Celem jest pokazanie bogactwa polskiej piosenki na jednej scenie.

O której godzinie Top of the Top Sopot Festival 2026 w środę 26 sierpnia?

Trzecia odsłona Top of the Top Sopot Festival zaplanowana jest na środę, 26 sierpnia. Miejscem wydarzenia tradycyjnie będzie Opera Leśna. Początek koncertu "Opera Leśna w Czterech Aktach" o godzinie 19.30, a wszystko na żywo pokaże telewizja TVN. Patrząc na line-up, dzisiejszy wieczór może być najbardziej zaskakującym momentem całego festiwalu. Brakuje w nim rywalizacji, nie ma jednego głównego bohatera, ani jasnego podziału gatunkowego. Wystąpią natomiast: Rojek, Nosowska, Kortez, Majewska, Bajor, Dąbrowska, Kaminski i Herbut.

To właśnie tego niezwykłego miksu warto dziś wyglądać przed telewizorami.