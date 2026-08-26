Dni Starachowic już w ten weekend. Przyjedź na koncert, zachwyć się miastem

Koniec sierpnia zwykle oznacza ostatnie dni wakacyjnego luzu. W Starachowicach będzie jednak zdecydowanie więcej powodów, żeby nie myśleć jeszcze o powrocie do codziennej rutyny. Dni Starachowic to dwudniowe wydarzenie, które przyciąga mieszkańców i gości z regionu. W tym roku program został ułożony tak, by na scenie spotkały się różne muzyczne pokolenia.

W sobotę, 29 sierpnia, wystąpią Fukaj i Young Igi. Niedziela będzie należała do Skolima, Bryski i T.Love. To oznacza dwa wieczory koncertów, ale również cały weekend, podczas którego Starachowice pokażą swoje mniej oczywiste oblicze.

Tym bardziej że Dni Starachowic połączą się ze Zlot Zabytkowych Autobusów. Na ulicach miasta pojawi się ponad 50 historycznych pojazdów. Zaplanowano między innymi paradę, wystawy, zwiedzanie zajezdni i przejazdy specjalnymi liniami. Jeżeli więc ktoś planuje przyjazd na koncert, może równie dobrze zaplanować cały dzień.

Ta ciężarówka stała się symbolem miasta

Przez lata życie Starachowic było związane z przemysłem i produkcją ciężarówek STAR. Dzisiaj samochody tej marki są już motoryzacyjnymi klasykami, ale w mieście nadal można spotkać ich ślady.

Najlepszym miejscem, by poznać tę historię, jest Muzeum Przyrody i Techniki. To nie jest typowe muzeum, w którym kolejne eksponaty ogląda się w oderwaniu od miejsca. Tutaj przemysłowa przeszłość pozostaje częścią otoczenia. Zabytkowe obiekty dawnej huty i Wielki Piec tworzą tło dla opowieści o technologii, pracy i ludziach, którzy przez dekady budowali przemysłową tożsamość Starachowic.

Wśród eksponatów znajdują się również prawdziwe motoryzacyjne ciekawostki. Jedną z nich jest STAR 266R, który wystartował w Rajdzie Paryż–Dakar w 1988 roku. Jest też STAR 660M2 – replika pojazdu przygotowanego na pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski.

Wielki Piec skrywa niezwykłe historie

Przemysłowe dziedzictwo Starachowic można odkrywać nie tylko przez pryzmat motoryzacji. Muzeum Przyrody i Techniki pozwala zajrzeć głębiej w historię miejsca, które przez dekady było jednym z ważnych ośrodków przemysłowych regionu.

Wielki Piec i zabytkowa architektura dawnej huty tworzą wyjątkową scenerię dla muzealnych ekspozycji. Wśród nich znalazły się także wystawy przyrodnicze i paleontologiczne. Ziemia starachowicka skrywa bowiem ślady dinozaurów, które miliony lat temu przemierzały te tereny. Dzięki temu podczas jednej wizyty można przejść od historii przemysłu do znacznie starszej opowieści o tym, jak wyglądała okolica, zanim pojawili się tutaj ludzie.

Lubianka to hit na lato

Po przemysłowej części wycieczki wystarczy ruszyć w stronę terenów zielonych, żeby zobaczyć zupełnie inne Starachowice. Miasto otaczają lasy i tereny rekreacyjne, a jednym z miejsc, które szczególnie dobrze pokazują tę stronę regionu, jest Lubianka. Zalew jest przestrzenią, w której można spędzić kilka godzin bez konkretnego planu.

Plaża, pomosty i woda zachęcają do odpoczynku, ale możliwości jest znacznie więcej. Kajaki, żaglówki, rowery wodne czy wakeboarding sprawiają, że osoby, które nie potrafią długo usiedzieć w miejscu, również znajdą tutaj coś dla siebie.

Lubianka ma jeszcze jedną zaletę – nie trzeba traktować jej wyłącznie jako miejsca na popołudniowy spacer. W sezonie odbywają się tu wydarzenia muzyczne i plenerowe. Starlight Festival czy Sunshine Lubianka Festival pokazują, że rekreacyjny zalew może stać się także przestrzenią dla większych imprez.

Rowerem przez świętokrzyskie

Starachowice dobrze sprawdzają się również jako punkt startowy dla rowerowej wycieczki. W mieście rozwijana jest infrastruktura dla dwóch kółek, działa też miejski system STARBIKE. Nie trzeba od razu planować sportowego wyzwania. Okoliczne lasy i tereny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego pozwalają zaplanować trasę dopasowaną do własnego tempa.

Ci, którzy lubią rywalizację, mają natomiast swoją imprezę – Starachowicką Strzałę. Wyścig z dziesięcioletnią historią przyciąga zawodników z całej Polski i prowadzi przez drogi powiatu starachowickiego. To dwa różne sposoby patrzenia na rower w Starachowicach. Dla jednych będzie to sportowa rywalizacja, dla innych sposób na zobaczenie miasta i jego okolic z zupełnie innej perspektywy.

Ponad 50 autobusów w jednym miejscu

W ostatni weekend sierpnia warto jednak spojrzeć również w górę, na ulice Starachowic. To właśnie tam odbędzie się jedna z najbardziej nietypowych części tegorocznego weekendu. Zlot Zabytkowych Autobusów zgromadzi ponad 50 pojazdów. Wydarzenie ma dodatkowy wymiar, ponieważ Starachowice świętują 70-lecie komunikacji publicznej.

Na ulicach pojawią się pojazdy z różnych epok. Zaplanowano między innymi paradę autobusów, wystawy, zwiedzanie zajezdni i przejazdy specjalnymi liniami. Wśród historycznych autobusów zobaczyć można między innymi Jelcza PR110. Dla starszych mieszkańców takie pojazdy będą zapewne podróżą w przeszłość, dla młodszych – ciekawym spojrzeniem na to, jak wyglądał transport miejski przed erą nowoczesnych autobusów.

Co ciekawe, historia komunikacji w Starachowicach nie jest wyłącznie zamkniętym rozdziałem. Obok zabytkowych pojazdów funkcjonuje nowoczesny transport, a w mieście od 2022 roku działa bezpłatna komunikacja miejska.

Starachowice nie stoją w miejscu

To chyba najciekawsza rzecz w tym mieście. Łatwo byłoby opowiedzieć jego historię wyłącznie przez STAR-a, hutę i przemysł. Tymczasem współczesne Starachowice coraz mocniej budują swoją tożsamość również wokół rekreacji, sportu, kultury i nowych inwestycji.

Powstają nowe drogi i wiadukty, rozwijana jest infrastruktura rowerowa, modernizowane są szkoły i obiekty sportowe. Miasto inwestuje również w mieszkalnictwo. Ponad 250 rodzin znalazło już swoje miejsce w nowych mieszkaniach, a kolejne przestrzenie są poddawane rewitalizacji.

Jednym z przykładów jest osiedle Wzgórze, gdzie dawne, niewykorzystywane przestrzenie zyskują nowe funkcje. To zmiana, którą można zobaczyć nie tylko na planach inwestycji, ale przede wszystkim podczas spaceru po mieście.

Starachowice mają sportowy rytm

Sport jest ważną częścią miejskiego życia. W tym roku szczególny powód do świętowania ma Star Starachowice, który obchodzi 100-lecie powstania. Klub występuje w III lidze, a mecze na własnym stadionie są okazją do wspólnego przeżywania sportowych emocji.

Miasto jest również gospodarzem wydarzeń biegowych, kolarskich i triathlonowych. To pokazuje, że tutejszy kalendarz nie ogranicza się do koncertów. W Starachowicach regularnie coś się dzieje, niezależnie od tego, czy ktoś woli stadion, trasę rowerową, wodę czy scenę.

Od DJ-a do muzyki organowej

Kalendarz wydarzeń pokazuje, że Starachowice trudno zamknąć w jednym muzycznym gatunku. Nad Lubianką królują elektroniczne brzmienia i sety DJ-skie. W mieście odbywa się także Disco Grill, a podczas Magii Świateł Wielki Piec staje się scenografią dla światła, laserów i muzyki.

Jest również druga strona muzycznej historii Starachowic. Podczas Dni Muzyki Organowej im. Stefana Ratusińskiego miejscowe kościoły wypełniają się dźwiękami organów i klasycznych kompozycji. Do miasta przyjeżdżają artyści, a publiczność może posłuchać muzyki w zupełnie innej atmosferze.

Do tego dochodzą występy Zespołu „Mazowsze”, wydarzenia rodzinne, sportowe i motoryzacyjne. To zestawienie dobrze oddaje charakter miasta.

Co robić w Starachowicach?

Jeżeli Dni Starachowic mają być pretekstem do wyjazdu, warto potraktować je właśnie jako początek.

Sobotę można rozpocząć od poznania historii STAR-a i wizyty w Muzeum Przyrody i Techniki. Potem skierować się nad Lubiankę, odpocząć przy wodzie albo spróbować jednej z aktywności. Po południu przyjrzeć się zabytkowym autobusom, a wieczorem wrócić w okolice sceny i posłuchać Fukaja oraz Young Igiego.

W niedzielę można zwolnić tempo, wybrać się na spacer, rowerową przejażdżkę albo ponownie zajrzeć na miejskie wydarzenia. Wieczorem na scenie pojawią się Skolim, Bryska i T.Love.

Nie trzeba jednak realizować żadnego gotowego planu. Starachowice są ciekawsze wtedy, kiedy pozwoli się sobie trochę zboczyć z trasy.

Jeden weekend to za mało

29 i 30 sierpnia miasto będzie świętować, a ostatnie dni wakacji mogą być dobrą okazją, by przekonać się, jak wiele kryje się za nazwą Starachowice. Być może największym zaskoczeniem okaże się to, że po jednym weekendzie wcale nie będzie się chciało wracać do domu.

Tekst sponsorowany