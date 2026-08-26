Opoczno prezentuje nowy wymiar powierzchni. Kolekcje True Touch łączą design i zmysłowe doświadczenie

Kolekcje inspirowane naturą, stworzone z myślą o dotyku i świetle

True Touch to autorska technologia Opoczno, która pozwala łączyć na jednej płytce różnorodne faktury i sposoby wykończenia powierzchni. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań cyfrowych oraz precyzyjnie dobranych materiałów możliwe jest jeszcze wierniejsze odtworzenie charakteru naturalnych surowców – od delikatnych żyłkowań po wyraziste struktury. Zestawienie matowych, satynowych i połyskujących elementów nadaje płytkom głębię, realizm i wyjątkową plastyczność.

Powierzchnia, którą można poczuć

Siłą kolekcji True Touch jest połączenie estetyki i sensorycznego doświadczenia. Powierzchnia nie pełni już wyłącznie funkcji dekoracyjnego tła – staje się jednym z najważniejszych elementów aranżacji. Zróżnicowana struktura przyciąga uwagę, zachęca do kontaktu i pozwala jeszcze mocniej odczuć inspirację naturą.

Za wyjątkowy charakter nowych kolekcji odpowiadają zaawansowane technologie produkcji, które umożliwiają tworzenie realistycznych struktur oraz efektów świetlnych. Dzięki nim ceramika zyskuje wymiar bliższy naturalnym materiałom, zachowując jednocześnie trwałość i funkcjonalność.

Bardzo pozytywny odbiór kolekcji True Touch podczas targów Cersaie w Bolonii potwierdził, że współczesny design coraz częściej wychodzi poza sam obraz i angażuje również inne zmysły. Dzięki tej technologii możemy łączyć przestrzenność wzoru, różnorodne wykończenia oraz wyczuwalną strukturę, tworząc powierzchnie o wyjątkowo naturalnym charakterze. Wyróżnienie kolekcji Stige i Velluto tytułem Finalisty Dobrego Wzoru dodatkowo pokazuje, że kierunek oparty na jakości, innowacji i dopracowanym wzornictwie odpowiada na potrzeby współczesnych odbiorców – mówi Agnieszka Zapolska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu.

Inspiracja siłą kamienia i elegancją marmuru

Wśród kolekcji True Touch szczególne miejsce zajmują propozycje inspirowane kamieniem i marmurem. Ich charakter budują realistyczne struktury, głębia wzoru oraz subtelna gra światła podkreślająca naturalny wygląd powierzchni.

Kolekcja Stige zestawia surowość metalu z ponadczasowym charakterem kamienia, tworząc wyrazistą i wielowymiarową kompozycję. Velluto interpretuje marmur w bardziej elegancki i harmonijny sposób – dzięki delikatnemu użyleniu, satynowemu wykończeniu i naturalnej strukturze powierzchni.

Marmurowe inspiracje można odnaleźć również w kolekcjach Arcadia Stone, Balensino, Minelli, Benavente oraz Marante. Z kolei spokojniejszą, bardziej organiczną estetykę kamienia reprezentują Tessuo Stone, Dolomia, Vilroy, Povolaro, Vincentari i Lunavera.

Drewno uchwycone w każdym detalu

Technologia True Touch znalazła zastosowanie także w kolekcjach inspirowanych drewnem. Naturalny układ słojów, subtelne mikrostruktury i starannie dobrane odcienie pozwalają stworzyć powierzchnie, które oddają charakter tego ponadczasowego materiału.

Kolekcje Wood Essence, Wood Pulse i Wood Art zachwycają realistycznym odwzorowaniem drewna, natomiast Strippo Wood interpretuje je w bardziej dekoracyjny sposób, nawiązując do popularnych pionowych lameli. Alvini Wood łączy klasyczny rysunek słojów z geometrycznym ryflowaniem, tworząc efekt inspirowany francuską jodełką chevron.

Kolekcje True Touch wyznaczają kolejny etap rozwoju Opoczno – marki z ponad 140-letnią historią, która konsekwentnie łączy doświadczenie, rzemieślniczą precyzję i nowoczesne technologie. Najnowsze propozycje pokazują, że współczesne wnętrza mogą być projektowane nie tylko z myślą o wyglądzie i funkcjonalności, ale również o codziennym kontakcie z przestrzenią i materiałem.

True Touch to zaproszenie do świata powierzchni, które można zobaczyć, dotknąć i poczuć.