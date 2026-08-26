Hansi Flick zabrał głos w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Tajemnicze słowa trenera FC Barcelona

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-08-26 18:54

Wojciech Szczęsny najprawdopodobniej wkrótce pożegna się ze statusem drugiego bramkarza FC Barcelona. Wszystko wskazuje na to, że do katalońskiego klubu dołączy Dominik Livaković, co diametralnie zmieni pozycję Polaka. Hansi Flick podczas konferencji prasowej odniósł się do przyszłości Szczęsnego.

Bramkarz Wojciech Szczęsny w zielonym stroju FC Barcelona na boisku. O jego przyszłości w klubie przeczytasz na Eska.
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  • Wojciech Szczęsny wkrótce może zostać zepchnięty w hierarchii bramkarzy FC Barcelona na rzecz Dominika Livakovicia.
  • Hansi Flick podczas konferencji prasowej w tajemniczy sposób skomentował sytuację w obsadzie bramki Dumy Katalonii.
  • Chorwacki bramkarz wyrasta na głównego kandydata do pełnienia roli pierwszego zmiennika Joana Garcii.

Wojciech Szczęsny pożegna się z rolą pierwszego zmiennika w FC Barcelona?

Wojciech Szczęsny jest zawodnikiem FC Barcelona od blisko dwóch lat. Przypomnijmy, że Polak zasilił szeregi Dumy Katalonii w awaryjnym trybie podczas sezonu 2024/2025, gdy poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. W kolejnym sezonie do zespołu dołączył Joan Garcia, który z miejsca stał się podstawowym bramkarzem. Wojciech Szczęsny dotychczas pełnił funkcję pierwszego rezerwowego, jednak wkrótce sytuacja ta może ulec zmianie. Wiele wskazuje na to, że do klubu z Camp Nou dołączy Dominik Livaković. Chorwat ma na swoim koncie brązowy i srebrny medal mistrzostw świata. W środę, 26 sierpnia, Hansi Flick wziął udział w konferencji prasowej, podczas której zabrał głos w sprawie obsady bramki. Szkoleniowiec wypowiedział się na temat Polaka oraz potencjalnego transferu Chorwata, co tylko podgrzało atmosferę wokół sprawy.

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Hansi Flick skomentował sytuację Wojciecha Szczęsnego

Przedstawiciele mediów dopytywali niemieckiego szkoleniowca o jego wizję dotyczącą bramkarzy w obecnym sezonie. Hansi Flick, mówiąc o Wojciechu Szczęsnym, nazwał go "Tekiem", co jest powszechnie używanym przydomkiem polskiego golkipera w szatni FC Barcelona.

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Rozmawialiśmy o tej sytuacji. Bardzo dobrze jest mieć bramkarza z doświadczeniem na najbliższe lata. Jesteśmy zadowoleni z Teka, ale zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. Okno transferowe jeszcze trwa. Mamy czas na podjęcie decyzji

- stwierdził dość enigmatycznie Hansi Flick. Warto przypomnieć, że Marc-Andre ter Stegen czasowo opuścił FC Barcelona, udając się na wypożyczenie do holenderskiego Ajaxu Amsterdam. Ewentualne sprowadzenie Dominika Livakovicia będzie dla Wojciecha Szczęsnego oznaczać zaciętą rywalizację o miano drugiego bramkarza. Niezależnie od tego, kto ostatecznie będzie pełnił tę funkcję, pozycja Joana Garcii jako bramkarza numer jeden wydaje się na ten moment niepodważalna.

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