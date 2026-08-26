Hansi Flick zabrał głos w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Tajemnicze słowa trenera FC Barcelona

Wojciech Szczęsny wkrótce może zostać zepchnięty w hierarchii bramkarzy FC Barcelona na rzecz Dominika Livakovicia.

Hansi Flick podczas konferencji prasowej w tajemniczy sposób skomentował sytuację w obsadzie bramki Dumy Katalonii.

Chorwacki bramkarz wyrasta na głównego kandydata do pełnienia roli pierwszego zmiennika Joana Garcii.

Wojciech Szczęsny pożegna się z rolą pierwszego zmiennika w FC Barcelona?

Wojciech Szczęsny jest zawodnikiem FC Barcelona od blisko dwóch lat. Przypomnijmy, że Polak zasilił szeregi Dumy Katalonii w awaryjnym trybie podczas sezonu 2024/2025, gdy poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. W kolejnym sezonie do zespołu dołączył Joan Garcia, który z miejsca stał się podstawowym bramkarzem. Wojciech Szczęsny dotychczas pełnił funkcję pierwszego rezerwowego, jednak wkrótce sytuacja ta może ulec zmianie. Wiele wskazuje na to, że do klubu z Camp Nou dołączy Dominik Livaković. Chorwat ma na swoim koncie brązowy i srebrny medal mistrzostw świata. W środę, 26 sierpnia, Hansi Flick wziął udział w konferencji prasowej, podczas której zabrał głos w sprawie obsady bramki. Szkoleniowiec wypowiedział się na temat Polaka oraz potencjalnego transferu Chorwata, co tylko podgrzało atmosferę wokół sprawy.

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Hansi Flick skomentował sytuację Wojciecha Szczęsnego

Przedstawiciele mediów dopytywali niemieckiego szkoleniowca o jego wizję dotyczącą bramkarzy w obecnym sezonie. Hansi Flick, mówiąc o Wojciechu Szczęsnym, nazwał go "Tekiem", co jest powszechnie używanym przydomkiem polskiego golkipera w szatni FC Barcelona.

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Rozmawialiśmy o tej sytuacji. Bardzo dobrze jest mieć bramkarza z doświadczeniem na najbliższe lata. Jesteśmy zadowoleni z Teka, ale zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. Okno transferowe jeszcze trwa. Mamy czas na podjęcie decyzji

- stwierdził dość enigmatycznie Hansi Flick. Warto przypomnieć, że Marc-Andre ter Stegen czasowo opuścił FC Barcelona, udając się na wypożyczenie do holenderskiego Ajaxu Amsterdam. Ewentualne sprowadzenie Dominika Livakovicia będzie dla Wojciecha Szczęsnego oznaczać zaciętą rywalizację o miano drugiego bramkarza. Niezależnie od tego, kto ostatecznie będzie pełnił tę funkcję, pozycja Joana Garcii jako bramkarza numer jeden wydaje się na ten moment niepodważalna.