Kto wygrał Bursztynowego Słowika 2026? Poznaliśmy już zwycięzcę!

Fenomem Bursztynowego Słowika

Bursztynowy Słowik to główna nagroda przyznawana podczas Sopot Festival w Operze Leśnej. Historia trofeum sięga 1984 roku, kiedy zastąpiono nim dotychczasową Grand Prix. Statuetkę projektuje i wykonuje sopocki artysta Bogdan Mirowski – przedstawia ona słowika zatopionego w bryłce naturalnego bałtyckiego bursztynu. Wygrana w konkursie gwarantuje wykonawcy ogromną promocję radiowo-telewizyjną oraz prestiż na polskim rynku muzycznym.

Współcześnie o przyznaniu nagrody decydują wyłącznie widzowie w głosowaniu SMS-owym podczas transmisji na żywo. O statuetkę rywalizują polscy artyści z premierowymi utworami z danego roku. W historii festiwalu wręczano także Bursztynowego Słowika za całokształt twórczości (otrzymali go m.in. Whitney Houston, Elton John czy Helena Vondráčková). Wśród polskich laureatów konkursu głównego znajdują się np. Krzysztof Krawczyk, Andrzej Piaseczny, Dawid Podsiadło, Michał Szpak oraz zespół Kwiat Jabłoni.

SOPOT - Carla Fernandes TT1

Bursztynowy Słowik 2026: kto wygrał?

Bursztynowy Słowik 2026 czekało wiele zmian, ale ta jedna, najważniejsza dotyczyła głosowania. Od bieżącego roku nagrodę przyznają nie tylko widzowie, ale również jury, w proporcjach 50-50.

Kogo wybrano do jury?

Katarzyna Nosowska,

Andrzej Smolik,

Łukasz L.U.C. Rostowski.

Wszyscy są związani na co dzień z polskim światem muzycznym, nie tylko od strony producenckiej czy jako kompozytorzy, ale również jako wokaliści.

W tym roku postawiono nie tylko na nowe nazwiska na scenie muzycznej, ale również gwiazdy sprzed lat czy takie, które wracają w wielkim stylu. Na scenie pojawili się tacy artyści jak:

Ania Karwan - "W to mi graj";

Oceana - "Sunshine";

Jeremi Sikorski - "Wracam";

Jovi - "Size Plus";

Kuba i Kuba "Stygnie lato";

Kasia Sienkiewicz - "Momenty";

Natalia Muianga - "Ile snów nam zostało";

EMO i Sarsa - "Zostań".

Koncert prowadzili Paulina Krupińska-Karpiel oraz Damian Michałowski.

Bursztynowego Słowika wygrali Kuba i Kuba z utworem "Stygnie lato". 2 miejsce zajęła Ania Karwan, 3. Kasia Sienkiewicz.

Wyniki TYLKO jury:

Ania Karwan – "W to mi graj" – 24 pkt Kuba i Kuba – "Stygnie lato" – 21 pkt Jovi – "SIZE PLUS" – 16 pkt Kasia Sienkiewicz – "Były momenty" – 14 pkt Natalia Muianga – "Ile snów nam zostało" – 12 pkt EMO i Sarsa – "Zostań" – 9 pkt Jeremi Sikorski – "Wracam" – 9 pkt Oceana – "Sunshine" – 3 pkt

Wyniki szczegółowe zostaną uzupełnione.