W jakim języku Viki Gabor mówi w domu? To nie polski! Ma inny "pierwszy język"

Viki Gabor wielokrotnie spotkała się z krytyką ze względu na swoje wypowiedzi - wplatanie w polskie zdania fraz z języka angielskiego. Młoda piosenkarka wielokrotnie tłumaczyła jednak, że mówi po polsku głównie na potrzeby zawodowe - chociażby w wywiadach, których zresztą nie lubi udzielać. Jakich języków używa w domu?

Viki Gabor nie urodziła się w Polsce. Języka zaczęła się uczyć po przeprowadzce

Viki Gabor urodziła się 19 lat temu w Hamburgu i choć pierwszy okres życia spędziła z rodziną w Polsce, ostatecznie przez lata dorastała w Wielkiej Brytanii. Z tym krajem wiąże dziś zresztą swoją przyszłość, mając w planach wspólne życie z partnerem w Londynie. Gaborowie do Polski ponownie przyjechali, kiedy przyszła gwiazda miała około dziesięciu lat - dopiero wtedy rozpoczęła naukę języka od podstaw.

- Polskiego zaczęłam uczyć się od zera, kiedy tutaj przyjechaliśmy - miałam dziesięć lat wtedy, może jedenaście. Najgorsze było pisanie i czytanie. A dyktanda? To jest masakra. Do tej pory mam jakieś trudności, ale już mi idzie lepiej – opowiadała w radiu Tuba FM.

- Nadal czuję się bardziej komfortowo w angielskim; w polskim - jeśli chodzi o dykcję - nie jest łatwo. Dalej sprawia mi to czasem jakieś trudności - powiedziała z kolei w rozmowie z "Viva.pl", dodając, że stara się przestawić na język polski ze względu na swoich fanów.

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W jakim języku mówi w domu?

Najczęściej słyszymy Viki Gabor właśnie w języku polskim, a podczas występów muzycznych - także angielskim. Jak jednak artystka mówi, kiedy rozmawia tylko z bliskimi? Okazuje się, że wokalistce towarzyszą przede wszystkim języki, z którymi dorastała jako dziecko - angielski i romski.

We wspomnianej rozmowie z Tuba.FM piosenkarka wyjaśniła, że dla niej mieszanie języków jest czymś naturalnym, choć innym wydaje się to niezrozumiałe. Z siostrą rozmawia po angielsku, wplatając romski, zaś z mamą - mówi po romsku.

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