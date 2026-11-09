Magda Linette wygrywa turniej WTA w Cennaj. Ważne słowa Polki po finale

Magda Linette triumfuje w finale

Finałowy pojedynek w indyjskim Cennaj zakończył się wielkim sukcesem polskiej tenisistki. Zaledwie 34-letnia Magda Linette zmierzyła się z najwyżej rozstawioną w drabince Indonezyjką Janice Tjen. Decydujące starcie rozstrzygnęło się po trzech zaciętych setach wynikiem 5:7, 6:1, 6:4 dla Polki. Zwycięstwo w tych azjatyckich zawodach oznacza zdobycie czwartego singlowego tytułu w jej profesjonalnej karierze. Co ciekawe, decydujące spotkanie miało pierwotnie odbyć się w niedzielę, jednak ulewne opady deszczu wymusiły przeniesienie rywalizacji na poniedziałek.

Droga do końcowego trofeum nie należała do najłatwiejszych, ponieważ większość pojedynków w drabince Polka wygrywała w trzech partiach. Reprezentantka Polski podkreślała, że niemal w każdym meczu musiała odrabiać punktowe straty do swoich rywalek. Wymagało to od niej ogromnego nakładu sił fizycznych oraz niezwykłej mentalnej odporności na korcie. Mimo chwilowych kryzysów tenisistka udowodniła ogromne zaangażowanie w walce o najważniejsze punkty w turnieju. Sama zainteresowana przyznała otwarcie, że indyjskie zmagania były dla niej bardzo cennym sprawdzianem własnych możliwości.

"- Walczyłam od pierwszej rundy. W niemal każdym meczu musiałam odrabiać straty, co kosztowało mnie mnóstwo sił, ale przede wszystkim udowodniłam sobie, że potrafię - stwierdziła Linette."

Jak tenisistka zareagowała na tragedię?

Radość z dużego sportowego sukcesu została dość mocno przyćmiona przez dramatyczne informacje docierające z ojczyzny. W ubiegłą sobotę w Krakowie doszło do niezwykle tragicznego w skutkach ataku zbrojnego z użyciem broni palnej. Uzbrojony zamachowiec otworzył tam ogień do bezbronnych ludzi, w wyniku czego śmierć poniosło sześć niewinnych osób. Oprócz ofiar śmiertelnych kilkanaście kolejnych osób odniosło poważne obrażenia w wyniku tego brutalnego incydentu. Polska tenisistka nie potrafiła przejść obok tych wstrząsających doniesień w sposób całkowicie obojętny.

Podczas oficjalnego wystąpienia na głównym korcie reprezentantka Polski bezpośrednio odniosła się do dramatu w Małopolsce. Zamiast skupiać się na standardowych sportowych podziękowaniach, skoncentrowała się na przekazaniu wyrazów współczucia rodzinom poszkodowanych. Zawodniczka zaapelowała o narodową solidarność oraz wzajemne wsparcie w tych wyjątkowo trudnych dla wszystkich momentach. Zwróciła także baczną uwagę na to, jak istotne jest okazywanie bliskości w obliczu nieprzewidywalnych losowych tragedii. Jej wzruszające słowa nadały ceremonii wręczenia pucharów niespodziewanie mocno refleksyjny charakter.