Jan Tomaszewski bezlitosny dla Jana Urbana. Nawet wysokie wygrane nie uratują selekcjonera

Jan Tomaszewski o przyszłości Jana Urbana. Liczy się tylko awans w Lidze Narodów

Polscy piłkarze prowadzeni przez Jana Urbana rywalizują obecnie w rozgrywkach Ligi Narodów o promocję do najwyższej dywizji. Biało-czerwonych czekają teraz kluczowe pojedynki z reprezentacjami Rumunii oraz Szwecji. Jan Tomaszewski ocenia jednak, że przyszłość selekcjonera jest już w zasadzie przesądzona w przypadku niewykonania głównego zadania. W opinii legendarnego golkipera brak wywalczenia awansu powinien skutkować natychmiastowym odejściem trenera, podczas gdy obecne szanse na wejście do Dywizji A pozostają jedynie iluzoryczne.

„Jeśli nie awansujemy do dywizji A, selekcjoner powinien odejść, bo nie daje gwarancji dalszej gry. Jak planu się nie wykona, trzeba ponieść konsekwencje” - uważa Jan Tomaszewski.

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Były bramkarz dostrzega główny mankament biało-czerwonych w braku zgranego kolektywu, co uwidoczniło się już od czasu zremisowanego pojedynku z Holandią. Zdaniem Tomaszewskiego roszada na posadzie trenera kadry powinna odbyć się znacznie wcześniej, ponieważ nowy opiekun zyskałby wtedy niezbędny czas na ocenę piłkarzy przed startem eliminacji do Mistrzostw Europy.

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W swoich rozważaniach były kadrowicz zdecydował się na jeszcze bardziej radykalną opinię. Uznał on, że nawet dwa bardzo wysokie zwycięstwa w nadchodzących spotkaniach nie ocalą stanowiska Jana Urbana w przypadku ostatecznego braku awansu. Według eksperta kluczowe znaczenie ma jedynie spełnienie wyznaczonego wcześniej zadania, a nie pojedyncze udane występy.

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„Nawet jak wygramy dwa mecze po 10:0, nie daje to żadnej gwarancji. Cel był postawiony jasno. Jeśli plan nie zostanie zrealizowany, trzeba zmienić trenera, bo ten w tym momencie nie daje gwarancji na wejście do finałów Mistrzostw Europy” - podkreśla Tomaszewski.

Ekspert zwrócił także uwagę na wymiar finansowy porażek na boisku, przywołując w tym kontekście przegrane baraże o mistrzostwa świata ze Szwedami. „Straciliśmy, pomijam już ten prestiż, ale ponad 50 milionów złotych. To dla polskiego futbolu nieprawdopodobny zastrzyk” - dodał.

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W ocenie Jana Tomaszewskiego w najbliższych meczach najważniejsze będzie zaprezentowanie drużyny potrafiącej zdominować rywala i posiadającej konkretną koncepcję gry. Dla byłego reprezentanta kraju nadchodzące starcia to ostatnia szansa na udowodnienie potencjału obecnej kadry, który w przyszłości pozwoliłby na osiąganie sukcesów na międzynarodowych turniejach.