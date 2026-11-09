Paulina Holtz ostro o meczach i odwołanych spektaklach w czasie żałoby narodowej

Paulina Holtz komentuje mecze i odwołane spektakle

Kojarzona głównie z postacią Agnieszki Lubicz z serialu "Klan" Paulina Holtz od wielu lat występuje na deskach teatralnych, dlatego los instytucji kultury podczas żałoby narodowej jest jej wyjątkowo bliski. W obliczu tragedii w Krakowie niektórzy organizatorzy postanowili odwołać zaplanowane wydarzenia artystyczne, podczas gdy mecze piłkarskie odbywały się bez przeszkód. Gwiazda postanowiła wypunktować odmienne podejście do imprez sportowych i kulturalnych. Publikując wpis na Instagramie, podważyła sens argumentacji zakładającej, że sztuka teatralna jest zwykłą rozrywką, a spotkanie na stadionie już nie.

- Rozumiem, że mecz to wielka kasa, ale nie podoba mi się, że próbujemy tłumaczyć, że mecz to nie rozrywka, ale np. "Król Lear" już tak, więc teatry muszą odwoływać spektakle. Zaś mecze muszą się odbyć, bo to za duże zamieszanie - napisała Paulina Holtz.

Artystka podkreśliła przy tym, że nie zamierza rozliczać poszczególnych placówek z ich postanowień, lecz pragnie zwrócić uwagę na brak równego traktowania i presję społeczną wywieraną na organizatorów.

- Ta straszna sytuacja powinna nas jednoczyć, a nie wzbudzać kolejne rozłamy, pretensje i oczekiwania wobec sposobu przeżywania żałoby - dodała.

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Paulina Holtz broni teatrów przed falą hejtu

W dalszej części swojej wypowiedzi aktorka poruszyła temat reakcji użytkowników sieci na decyzje tych teatrów, które zgodnie z prawem postanowiły wystawić sztuki. Z relacji gwiazdy wynika, że część instytucji padła ofiarą ostrej krytyki za próbę stworzenia widzom miejsca do wspólnego przeżywania tego trudnego okresu.

- Lubię rozumieć. Zwłaszcza że niektóre teatry (mimo że ustawowo nie musiały odwołać wydarzeń) to dostały taką falę hejtu, za to, że zdecydowały się jednak dać ludziom przestrzeń do wspólnego przeżywania, że wycofały się z tego pomysłu - napisała.

Podsumowując swoje stanowisko, Paulina Holtz poprosiła internautów o zachowanie wzajemnego szacunku w trakcie wymiany zdań.

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Należy przypomnieć, że wprowadzenie żałoby narodowej nie zmusza prawnie organizatorów do rezygnacji z widowisk sportowych, koncertów czy przedstawień. Mimo to w takich okolicznościach twórcy bardzo często decydują się na zmianę terminów lub całkowite anulowanie imprez. Rządzący nie dysponują narzędziami pozwalającymi narzucić instytucjom kultury odwołanie zaplanowanych wydarzeń, ograniczając się jedynie do apeli o godne upamiętnienie zmarłych.

Wpis Pauliny Holtz podzielił internautów. Aktorka zablokowała komentarze

Publikacja Pauliny Holtz błyskawicznie wywołała ożywioną dyskusję wśród obserwatorów. Jedni poparli punkt widzenia aktorki, traktując rezygnację ze spektakli jako naturalny wyraz solidarności z poszkodowanymi w tragedii. Drudzy wzięli w obronę świat sportu, argumentując to ogromnymi stratami finansowymi oraz trudnościami logistycznymi wynikającymi z przekładania spotkań. Narastający spór skłonił ostatecznie aktorkę do wyłączenia możliwości dodawania kolejnych komentarzy pod postem. Tłumaczyła, że nie życzy sobie, aby jej konto w mediach społecznościowych zamieniło się w arenę kłótni.

- Szanowni, zamykam komentarze, bo bardzo nie chcę, abyśmy tu na siebie wszyscy krzyczeli - napisała.

W kolejnym zdaniu artystka jeszcze raz wytknęła podwójne standardy stosowane wobec świata kultury i sportu. Zaznaczyła, że dramatyczne wydarzenia powinny zbliżać ludzi, zamiast generować nowe konflikty. Ostatecznie wpis Pauliny Holtz został już całkowicie usunięty z sieci.

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