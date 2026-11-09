Magda Linette reaguje na masakrę w Krakowie. Wygrała w Indiach i wsparła poszkodowanych

W kraju obowiązuje żałoba narodowa po krwawych wydarzeniach na krakowskim rynku, ale Magda Linette dała polskim fanom powód do uśmiechu w tych ciężkich chwilach.

Tenisistka z Poznania triumfowała w turnieju WTA 250 w Chennai, a w przerwie między najważniejszymi spotkaniami okazała solidarność z ofiarami tragedii.

Po zwycięskim półfinale i jeszcze przed walką o tytuł zawodniczka opublikowała w sieci apel pomocowy z numerami telefonów dla osób potrzebujących wsparcia.

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Magda Linette wygrywa turniej i reaguje na zamach w Krakowie

Sobotni dramat z Krakowa, do którego doszło 7 listopada, na długo zapisze się w pamięci Polaków. Bilans strzelaniny na krakowskim rynku to sześć ofiar śmiertelnych i kilkunastu rannych, przy czym sprawca, 24-letni Michał O., przed atakiem przypuszczalnie zabił również swoich rodziców oraz siostrę w rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Napastnik zginął w nocy z niedzieli na poniedziałek w wyniku wymiany ognia z interweniującymi funkcjonariuszami policji, którzy heroicznie powstrzymali go przed kontynuowaniem rzezi. Skutki tej zbrodni mogą odczuwać wszyscy obywatele, dlatego specjalne infolinie zgłaszają pełną gotowość do niesienia pomocy osobom w kryzysie.

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„Po tragicznych wydarzeniach możesz odczuwać lęk, smutek lub bezradność. Nie musisz być z tym sam/a. Jeśli potrzebujesz rozmowy, skorzystaj ze wsparcia: 800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla dorosłych; 116 123 - Wsparcie emocjonalne dla dorosłych; 116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Bezpłatnie, całodobowo. 112 - w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Udostępnij. Ktoś może właśnie potrzebować tych numerów” - ten komunikat, przygotowany przez profil „Nie widać po mnie”, udostępniła w niedzielny poranek w swoich mediach społecznościowych między innymi Magda Linette, która od dawna mocno angażuje się w kwestie związane ze zdrowiem psychicznym.

Magda Linette wygrała turniej WTA w Chennai! Wielki awans Polki w rankingu

W momencie gdy w Krakowie rozgrywał się dramat, polska tenisistka rywalizowała na korcie w Chennai, gdzie w półfinale turnieju WTA 250 mierzyła się z Anastasiją Zacharową, wygrywając 2:6, 6:2, 6:3. Tragiczne informacje z ojczyzny poznała dopiero po wywalczeniu przepustki do decydującego starcia. Zanim przystąpiła do walki o tytuł z Janice Tjen, w dostępny dla siebie sposób pomogła osobom dotkniętym krakowska tragedią.

Z powodu niekorzystnej pogody zaplanowany na niedzielę finał przesunięto na poniedziałek, a niespełna dwie doby po krakowskich wydarzeniach Magda Linette mogła świętować końcowy triumf w indyjskich zawodach.