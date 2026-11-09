Dodaj 2 łyżki do nadzienia rogali świętomarcińskich. Ten sekretny składnik sprawi, że będą rozpływać się w ustach

11 listopada to nie tylko święto, ale i tradycja rogali świętomarcińskich.

Ten sekretny składnik, który sprawi, że domowe rogale będą nieziemsko kremowe i rozpłyną się w ustach, zachwycając każdego.

Poznaj prosty przepis krok po kroku i celebruj 11 listopada własnoręcznie przygotowanym, tradycyjnym przysmakiem.

Dlaczego 11 listopada jemy rogale świętomarcińskie?

Tradycja wywodzi się z Poznania i jest związana z dniem św. Marcina. Jej początki w obecnej formie datuje się na 1891 rok. Według popularnej opowieści proboszcz parafii św. Marcina, ks. Jan Lewicki, zaapelował do wiernych, aby pomogli ubogim. Na jego słowa odpowiedział cukiernik Józef Melzer, który upiekł rogale i rozdał je potrzebującym. Z czasem do inicjatywy dołączyli kolejni mieszkańcy. Biedniejsi otrzymywali słodkie wypieki za darmo, i tak narodził się zwyczaj, który przetrwał do dziś. Charakterystyczny kształt rogala nawiązuje natomiast, według legendy, do podkowy zgubionej przez konia świętego Marcina.

Przepyszne Rogale Świętomarcińskie wypiekane w Piekarni - Cukierni Łobza

Domowe rogale świętomarcińskie - przepis

Przygotowanie tych wypieków wymaga trochę czasu, ale efekt wynagradza wysiłek. Szczególnie ważne jest kremowe nadzienie z białego maku, orzechów i bakalii. Moja babcia do tradycyjnego nadzienia dodawała serek mascarpone, dzięki czemu wnętrze było jeszcze bardziej kremowe. Poniżej znajdziecie składniki na tradycyjne rogale świętomarcińskie.

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej,

250 ml mleka,

25 g świeżych drożdży,

2 jajka,

50 g cukru,

250 g zimnego masła,

szczypta soli.

Na nadzienie:

200 g białego maku,

100 g mielonych orzechów i migdałów,

80 g cukru pudru,

50 g rodzynek,

2-3 łyżki mascarpone,

odrobina aromatu migdałowego.

Jak przygotować rogale?

Drożdże rozpuść w ciepłym mleku z łyżeczką cukru. Dodaj mąkę, jajka, pozostały cukier i sól. Zagnieć ciasto, schłodź, a następnie rozwałkuj i przygotuj warstwy z zimnym masłem, składając ciasto kilkukrotnie i chłodząc je między kolejnymi etapami.

Mak zalej wrzątkiem, odcedź i zmiel. Wymieszaj z orzechami, migdałami, rodzynkami, cukrem oraz aromatem. Na koniec dodaj mascarpone. Wystarczą 2-3 łyżki, aby masa stała się delikatniejsza i bardziej kremowa.

Ciasto rozwałkuj, pokrój na trójkąty i nakładaj porcje nadzienia. Zwiń rogale, pozostaw do wyrośnięcia, posmaruj jajkiem i piecz około 20-25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Po wystudzeniu polej lukrem i posyp posiekanymi orzechami.

Domowe rogale świętomarcińskie to świetny sposób na celebrowanie listopadowej tradycji. Pachnące ciasto, słodki mak i kremowe nadzienie z dodatkiem serka mascarpone sprawią, że trudno im się oprzeć.

6