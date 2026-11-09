Céline Dion pojawiła się na koncertach legendy metalu! Artystka szalała na trybunach!

Spis treści Céline Dion na koncertach Metalliki w Sphere. Tak bawiła się gwiazda

Na początku października grupa Metallica wystartowała z jednym z najbardziej wymagających i najciekawszych przedsięwzięć w swojej dotychczasowej karierze. Zespół dołączył do grona światowych legend muzyki, które otrzymały własną rezydencję w obiekcie Sphere w Las Vegas.

Ten słynny, zaawansowany technologicznie budynek w kształcie kuli do soboty 7 listopada rozbrzmiewał klasycznym thrash metalem, przyciągając miłośników grupy z każdego zakątka globu. Ku powszechnemu zaskoczeniu, wśród zgromadzonej publiczności pojawiła się posiadaczka jednego z najsłynniejszych głosów świata, czyli Céline Dion.

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Céline Dion na koncertach Metalliki w Sphere. Tak bawiła się gwiazda

Wokalistkę wypatrzono na trybunach w trakcie koncertu, który odbył się 5 listopada. W internecie błyskawicznie zdobyło popularność wideo pokazujące, jak Céline Dion z ogromnym zaangażowaniem udaje grę na gitarze basowej w trakcie znanego segmentu „Kirk and Rob Doodle”. Na widowni towarzyszyli jej synowie, a w pobliżu zasiedli również Slash z formacji Guns N' Roses oraz muzycy z zespołu No Doubt.

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Jedno wydarzenie to było dla niej za mało, ponieważ piosenkarka przyszła także na występ zorganizowany 7 listopada. Zaledwie kilka foteli dalej siedział wówczas Jack Black, z którym artystka zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie.

Podczas drugiego wieczoru gwiazda ponownie bawiła się bez żadnych zahamowań, a jej uwagę szczególnie przykuły popisy perkusyjne Larsa Ulricha - które oczywiście w powietrzu naśladowała. W niedzielę 8 listopada, już po zakończeniu wydarzenia, wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych zestaw fotografii ze spotkania z muzykami. W dołączonym wpisie w imieniu swoim oraz synów wyraziła wdzięczność za możliwość rozmowy i całe widowisko.